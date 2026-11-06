Exarquero paraguayo cuestiona a Mulino por apoyo a Santiago Peña: ‘Preocúpese por la paz social de Panamá’

El exarquero paraguayo José Luis Chilavert cuestionó al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, por expresar su respaldo a su homólogo de Paraguay, Santiago Peña, en medio de la crisis política y financiera que atraviesa ese país por el caso Ueno Bank. A través de una publicación en su cuenta de X, Chilavert respondió directamente al mandatario panameño y le pidió concentrarse en la situación interna de Panamá. “Preocúpese por la paz social de panamá”, escribió.

El exfutbolista también cuestionó la valoración de Mulino sobre Peña y lanzó acusaciones contra el presidente paraguayo. “Su excolega Peña, no amaba mi país, robaba al pueblo paraguayo. Usted se equivoca, no apoye más a los ladrones del Paraguay. Saludos”, expresó. La reacción se produjo después de que Mulino manifestara su preocupación por la estabilidad política y social de Paraguay. El presidente panameño señaló que Panamá, como país asociado al Mercado Común del Sur (Mercosur), abogaba por la paz y la estabilidad de la nación sudamericana. Además, destacó la relación personal que mantiene con Peña, a quien calificó como un presidente amigo de Panamá, de su administración y de él.