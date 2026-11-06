Exarquero paraguayo cuestiona a Mulino por apoyo a Santiago Peña: ‘Preocúpese por la paz social de Panamá’

El exarquero paraguayo José Luis Chilavert cuestionó al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, por expresar su respaldo a su homólogo de Paraguay, Santiago Peña, en medio de la crisis política y financiera que atraviesa ese país por el caso Ueno Bank.
A través de una publicación en su cuenta de X, Chilavert respondió directamente al mandatario panameño y le pidió concentrarse en la situación interna de Panamá.
“Preocúpese por la paz social de panamá”, escribió.
El exfutbolista también cuestionó la valoración de Mulino sobre Peña y lanzó acusaciones contra el presidente paraguayo.
“Su excolega Peña, no amaba mi país, robaba al pueblo paraguayo. Usted se equivoca, no apoye más a los ladrones del Paraguay. Saludos”, expresó.
La reacción se produjo después de que Mulino manifestara su preocupación por la estabilidad política y social de Paraguay. El presidente panameño señaló que Panamá, como país asociado al Mercado Común del Sur (Mercosur), abogaba por la paz y la estabilidad de la nación sudamericana.
Además, destacó la relación personal que mantiene con Peña, a quien calificó como un presidente amigo de Panamá, de su administración y de él.
El intercambio ocurre en medio de la crisis desatada por la situación de Ueno Bank, luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenara iniciar un proceso de resolución de la entidad financiera, lo que generó preocupación entre miles de clientes por sus ahorros.
El caso también abrió cuestionamientos sobre los millonarios recursos públicos depositados en la institución, entre ellos fondos vinculados al sistema de pensiones.
La controversia ha elevado la presión política sobre el Gobierno paraguayo, mientras las autoridades enfrentan los reclamos de los afectados y las interrogantes sobre el manejo de los recursos depositados en la entidad.
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