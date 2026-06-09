Fallece el periodista Rubén Murgas Torraza

El periodismo panameño está de luto tras el fallecimiento de Rubén Murgas Torraza, comunicador social, escritor y figura reconocida por su aporte a la información en Panamá tanto en radio, televisión y periódicos.

La noticia del deceso de Murgas Torraza, quien laboró en la Televisión Legislativa, fue confirmada este martes 9 de junio, generando numerosas muestras de pesar entre colegas, amigos, familiares y diversos sectores de la sociedad panameña.

A lo largo de su trayectoria, Murgas Torraza, quien fue director de Crítica y codirector de Parámetro Informativo, participó activamente en importantes acontecimientos de la historia nacional, especialmente los relacionados con la soberanía panameña.

Además de su faceta como periodista, será recordado por su labor en el ámbito de las letras, dejando un legado intelectual que enriqueció la cultura y el pensamiento panameño.