Fallece Gabriel Diez Polack, miembro del Consejo Editorial de ‘La Estrella de Panamá’

Este viernes 28 de noviembre se confirmó el fallecimiento del empresario panameño Gabriel Diez Polack, figura destacada del sector empresarial y era miembro del Consejo Editorial de La Estrella de Panamá.

Su trayectoria combinó liderazgo en la empresa privada con un papel relevante en la administración pública.

Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre las causas de su muerte ni sobre los actos funerarios.

Diez Polack desarrolló una amplia carrera en el sector de la construcción desde 1970 y en el sector industrial a partir de 1988.

Además, presidió la Cámara Panameña de la Construcción, el Sindicato de Industriales de Panamá en dos periodos y lideró el Consejo Nacional de la Empresa Privada durante tres años.

En el plano internacional y gubernamental, se desempeñó como secretario intercontinental del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, además de ocupar el cargo de ministro de Vivienda.

También fue presidente y directivo de Urban Development Group, S. A., Constructora DFR, S. A., Hidropiedra, S. A. y del Grupo Mall Altaplaza, consolidando una presencia influyente en el desarrollo inmobiliario y empresarial del país.