¡Falso! Minsa desmiente video que circula sobre agua en Azuero

El Ministerio de Salud (Minsa) desmintió la información de un video que circulaba en redes sociales, el cual señalaba que el agua de pozo de la institución en Azuero no era potable. Lo hizo a través de un comunicado emitido este miércoles 20 de agosto.

“El aparato que aparece en el video mide únicamente la conductividad del agua y los sólidos disueltos totales, pero no determina la potabilidad. Este tipo de dispositivos no identifica microorganismos ni mide el nivel de cloro, parámetros fundamentales para establecer si el agua es apta para el consumo humano”, detalló el Minsa.

De acuerdo con la entidad, solo los laboratorios especializados, a través de análisis químicos y bacteriológicos, pueden determinar la calidad del agua. En el caso de los análisis microbiológicos, los resultados confiables pueden tardar un mínimo de 24 horas.

“La conductividad refleja la dureza del agua, algo común en pozos de la región de Azuero, pero esta condición no significa que el agua no sea apta para el consumo humano”, explicó la institución.

Aclaró que el agua potable no presenta sabor, olor ni color y ha pasado por un sistema completo de potabilización. El agua potable es la que proviene de acueductos rurales o pozos que reciben cloración.

El Minsa instó a la población a desconfiar de videos que utilicen aparatos caseros para “realizar el trabajo institucional” y a mantener la calma, confiando en la información oficial.

Reiteró que el agua certificada por la entidad en Azuero es potable.