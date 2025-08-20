¡Falso! Minsa desmiente video que circula sobre agua en Azuero

<a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">El <b>Ministerio de Salud (Minsa)</b></a> desmintió la información de un video que circulaba en redes sociales, el cual señalaba que el agua de pozo de la institución en Azuero no era potable. Lo hizo a través de un comunicado emitido este miércoles 20 de agosto.<i>'El aparato que aparece en el video mide únicamente la conductividad del agua y los sólidos disueltos totales, pero</i><i><b> no determina la potabilidad. </b></i><i>Este tipo de dispositivos no identifica microorganismos ni mide el nivel de cloro, parámetros fundamentales para establecer si el agua es apta para el consumo humano'</i>, detalló el Minsa.De acuerdo con la entidad, solo los laboratorios especializados, a través de análisis químicos y bacteriológicos, pueden determinar la calidad del agua. En el caso de los análisis microbiológicos, los resultados confiables pueden tardar un mínimo de 24 horas.<i>'La conductividad refleja la dureza del agua, algo común en pozos de la región de Azuero, pero esta condición no significa que el agua no sea apta para el consumo humano',</i> explicó la institución. Aclaró que el agua potable no presenta sabor, olor ni color y ha pasado por un sistema completo de potabilización. El agua potable es la que proviene de acueductos rurales o pozos que reciben cloración.El <a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Minsa</a> instó a la población a desconfiar de videos que utilicen aparatos caseros para 'realizar el trabajo institucional' y a mantener la calma, confiando en la información oficial. <b>Reiteró que el agua certificada por la entidad en Azuero es potable.</b>