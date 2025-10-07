Fiscalía Anticorrupción: el peculado entre los delitos de mayor incidencia

La Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público ha presentado un informe detallado sobre las causas activas y las operaciones desarrolladas en lo que va de 2025. El reporte fue divulgado en una conferencia de prensa y busca aclarar los hechos que han socavado el erario del Estado.

A continuación, presentamos un desglose del informe proporcionado por las fiscales.

¿Cuántas causas activas mantiene la Fiscalía Anticorrupción?

Actualmente, la Fiscalía Anticorrupción mantiene un total de 4,725 causas activas. El delito de peculado se mantiene como el de mayor incidencia, con 705 causas, aunque es importante notar la alta cifra de Retención Indebida de Cuotas (1,111).

La lista de los delitos de mayor incidencia se completa con:

- Retención Indebida de Cuotas: 1,111 causas

- Peculado: 705 causas

- Abuso de Autoridad: 403 causas

- Delito contra Servidores Públicos: 135 causas

- Recibir remuneración sin prestar el servicio: 103 causas

Como parte de la gestión de estos casos, este brazo del Ministerio Público ha logrado la aprehensión de $456,000.32 en concepto de dinero y la recuperación de un total de $1,136,393.47.