Fiscalía Anticorrupción investiga posible peculado en el Ifarhu

De momento, hay otras dos investigaciones en curso en el Ministerio Público que podrían esclarecer lo ocurrido en el Ifarhu entre los años 2019 y 2022, tras los escándalos que han sacudido a la opinión pública por el otorgamiento de apoyos financieros a hijos de políticos y empresarios que tenían la capacidad económica para financiar sus estudios y, por tanto, no necesitaban de auxilios económicos.

Deuda e irregularidades

Reacciones

Diputados de la bancada por la libre postulación y la coalición Vamos se pronunciaron en el pleno de la Asamblea Nacional sobre la delicada situación de la institución.

Para la diputada de Vamos del circuito 8-2, Alexandra Brenes, no es posible que los panameños asuman los costos de las malas gestiones, sobre todo cuando se trata de la administración del Ifarhu y del presupuesto del Estado. “Yo creo que debemos ser totalmente responsables y no pensar que, a partir de ahora, somos un nuevo gobierno y nos olvidamos de lo que hizo el anterior, sino en darles solución a esos 200.000 estudiantes que hoy tienen esa pesadilla de no poder contar con sus becas y sus beneficios”, manifestó la diputada.

Brenes sugirió la disminución de gastos innecesarios en reuniones del Estado; el alquiler y compra de autos para altos funcionarios y la suspensión de viáticos para funcionarios, en aras de salvaguardar los fondos nacionales.

En la Asamblea Nacional ya se adelanta un anteproyecto de ley que regula el cobro de dietas y promueve buenas prácticas en las juntas directivas de empresas estatales y mixtas.

Por otro lado, el diputado de Vamos del circuito 4-5, Jonathan Vega, lamentó la deuda del Ifarhu y atribuyó responsabilidades a la exdirectora del Ifarhu, Ileana Molo, y a Kennedy Vargas, exsecretario general de la entidad.