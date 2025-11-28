Gabriel Diez Polack colocó este jueves 28 de noviembre el último ladrillo en el edificio monumental de su vida. El empresario panameño falleció de una enfermedad que se lo llevó en poco tiempo, fuentes cercanas cuentan que solo tuvo una breve estancia en el hospital antes de decir adiós a este mundo aproximadamente a las 5 am.Eso sí, se fue rodeado de su familia, legado viviente de sus 78 años de vida. Su hijo, Gabriel Diez Montilla, lo recuerda en su foto de perfil de Whatsapp sonriente, jugando ping pong en saco y camisa blanca, un gatito vino tinto en el cuello, el peinado impecable y la mirada concentrada en su próxima jugada.