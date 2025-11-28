Gabriel Diez Polack colocó este jueves 28 de noviembre el último ladrillo en el edificio monumental de su vida. El empresario panameño falleció de una enfermedad que se lo llevó en poco tiempo, fuentes cercanas cuentan que solo tuvo una breve estancia en el hospital antes de decir adiós a este mundo aproximadamente a las 5 am. Eso sí, se fue rodeado de su familia, legado viviente de sus 78 años de vida. Su hijo, Gabriel Diez Montilla, lo recuerda en su foto de perfil de Whatsapp sonriente, jugando ping pong en saco y camisa blanca, un gatito vino tinto en el cuello, el peinado impecable y la mirada concentrada en su próxima jugada.

Inicios

Gabriel Diez Polack nació un 30 de julio de 1947, dos años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Su educación primaria la hizo en el Colegio Javier, ubicado en el barrio de Perejil, Ciudad de Panamá. Su bachillerato lo completó en el Instituto Nacional, cuna histórica de los movimientos estudiantiles y el activismo panameño. No fue un revolucionario, al menos no en el sentido político de la palabra, mas sí un activista comprometido con el ideal de un Panamá libre, un país en el que se puede hacer negocios, trabajar y crecer con reglas justas para todos. El trabajo marcó su vida. Inició en un laboratorio de procesamiento de perfumes como adolescente, luego pasó a trabajar con su padre en el negocio familiar. En 1970 inicia su carrera en el sector de la construcción. Trabajó junto con miembros de su familia en la empresa Diez y Diez, dónde se le vinculó a obras de gran magnitud durante los siguientes 20 años. En 1982, sería electo presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), cargo que ocuparía por dos años. En 2018, el gremio lo nombra miembro honorario, el séptimo en la historia de Capac. “El expresidente Diez Polack es un contratista de obra, hecho con el molde y la usanza de los viejos tiempos, pero que supo evolucionar para convertirse en un constructor y promotor inmobiliario exitoso, moderno y eficiente”, dijo en su momento Eduardo Rodríguez, entonces director general de la Capac. “Más allá de su actuación como hombre de negocio, su actuar lo identifica como un gran dirigente empresarial y un activista comprometido con los valores de la iniciativa privada y por su dedicación y defensa de la libre empresa”. En la década de los 80’s, Diez Polack incursiona en el sector industrial, cuyo gremio, el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) también llegaría a presidir.

Vida política y activismo

En 2008, durante el gobierno de Martín Torrijos, Gabriel Diez Polack asumió el cargo de ministro de Vivienda. Lo hizo reemplazando a Balbina Herrera, que había dejado el cargo para concentrarse en su campaña presidencial. Fue también secretario intercontinental del Consejo Interamericano de Comercio y Producción y presidió hasta el último momento la constructora Gicsa Panamá. Además de la Capac, fue un actor clave en gremios como el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), que presidió dos veces, así como el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), desde dónde se pronunció sin miedo a la controversia, ante medios de comunicación, empresarios, políticos y quien tuviera que escucharlo compartiendo sus opiniones sobre los temas de interés nacional. “Él no tenía mucho filtro, decía las cosas como él pensaba”, recuerda Dorita De Reyna, expresidenta de Grupo Editorial El Siglo y La Estrella de Panamá (GESE) y amiga de Diez. “Pero más que todo, yo lo defino como una buena persona, un hombre solidario, buen amigo y muy jovial”, añadió. “Era un profesional de primera, era un emprendedor y, aparte de buen ingeniero, una persona muy comprometida y muy constructiva”, compartió Eloy Alfaro, embajador de Panamá ante la Organización de Naciones Unidas y exmiembro del Consejo Editorial de Grupo GESE. “Gabriel tenía una cosa, siempre estaba dispuesto a contribuir y a participar. Cuando uno estaba con él en una reunión, aparte de que era muy conocedor de muchos temas, de muchos aspectos, era un hombre muy inteligente y siempre traía un giro a la conversación que le aportaba a la conversación, y siempre con un muy buen humor”. Diez formó parte por años del Consejo Editorial de Grupo Gese, aportando su conocimiento y experiencia en diversos temas. Sin importar el paso de los años, su voz nunca tembló y se mantuvo firme en sus posturas sin importar quien estuviera enfrente. Uno de los temas sobre el que se pronunció fue la minería. Estaba a favor de negociar un contrato con condiciones justas y favorables para Panamá, y fue un duro crítico de las negociaciones que se hicieron para lograr el contrato durante el gobierno de Laurentino Cortizo. Consideraba que el Estado destinaba demasiado dinero para subsidios, que la planilla estatal estaba demasiado abultada y que el mal estado de las calles en la ciudad era un reflejo de la incapacidad institucional.

Familia, amistad y legado