Gavina sobrevivió al terremoto: “Ahora tengo dos cumpleaños”

Gavina Rodríguez Melgar dice que tiene dos fechas de cumpleaños. La primera es el 7 de marzo, el día en que nació. La segunda es el 9 de octubre, cuando sobrevivió al terremoto de magnitud 7.5 que sacudió la región de Azuero y cambió su vida para siempre.
“Ahora tengo dos fechas”, comenta con una sonrisa al recordar aquella tarde. No es una celebración convencional. Es la manera en que resume una experiencia que pudo terminar en tragedia.
Treinta días después del movimiento sísmico, Gavina recibe a La Estrella de Panamá en La Colorada de Los Santos. Detrás de ella, varios trabajadores preparan el terreno y levantan los primeros elementos de la vivienda que reemplazará la casa que perdió durante el terremoto.
El sonido de las herramientas y los martillos acompaña la conversación. La escena contrasta con los recuerdos que todavía conserva de aquella tarde.
“Yo entré a la casa, cuando entré a la sala empezó el temblor más fuerte. Un pedazo de pared vino y me pegó aquí, del lado izquierdo. Me tumbó y quedé boca arriba”, relata mientras señala el lugar donde recibió el golpe.
La pared le provocó una herida en la cabeza. En medio de los escombros, atrapada entre fragmentos de la estructura, luchaba por salir.
“Yo le pedía a Dios que me diera oportunidad de salir para que yo no muriera en ese estado”, recuerda.
Como pudo, consiguió abandonar la vivienda y llegó hasta el patio, donde se acostó en el suelo. Allí la encontraron sus familiares.
Pero el peligro no terminó cuando salió de la casa. Mientras permanecía tendida en el patio, observaba una viga que se movía frente a ella. Pensó que, si se desprendía, podía caerle encima.
“Si esa viga se desprende y me cae arriba de mí, se perdió la historia”, cuenta.
La viga no cayó sobre su cuerpo. Para Gavina, sobrevivir fue una oportunidad que agradece cada vez que vuelve sobre aquellos minutos.
Una emergencia que alcanza a miles de familias
La historia de Gavina forma parte de una emergencia que afectó a miles de familias en el país. El balance nacional registra 19,563 viviendas evaluadas, donde residen 62,186 personas. De ese total, 4,450 viviendas presentan daño total.
En la provincia de Los Santos, las evaluaciones contabilizan 3,431 viviendas con daño moderado, 7,299 con daño parcial, 2,503 con daño leve y 1,880 con daño menor.
Las cifras reflejan la dimensión de los daños que dejó el terremoto y el desafío que representa la recuperación de las familias afectadas. En La Colorada, como en otras comunidades de Azuero, la reconstrucción de las viviendas se convierte en uno de los pasos fundamentales para recuperar la normalidad.
Una salida sin mirar atrás
La emergencia obligó a Gavina a salir sin preocuparse por la ropa ni por sus pertenencias. En medio del desconcierto, lo importante era ponerse a salvo y avisar que algunas personas no estaban en la vivienda.
El terremoto también le dejó heridas que requirieron atención médica. Recibió asistencia y posteriormente acudió a otra instalación de salud para tratar una lesión en la pierna que necesitaba cuidados adicionales. También sufrió una herida en la cabeza que requirió puntos de sutura, los cuales luego le retiraron.
Gavina habla de la atención que recibió con agradecimiento. Destaca el acompañamiento de quienes llegaron a la comunidad para ayudar a los afectados.
“Nos han atendido muy bien. La Colorada ha sido muy bien atendida”, afirma.
En su relato, la solidaridad ocupa un lugar importante. Recuerda a las personas que llegaron desde distintos puntos del país con alimentos preparados, bolsas de víveres y otras ayudas para las familias que perdieron sus viviendas.
Menciona especialmente a quienes viajaron desde comunidades del interior y a los panameños que viven en la ciudad, pero mantienen sus raíces en esta región.
Para ella, ese respaldo demuestra que la tragedia no dejó sola a La Colorada.
De las sillas de un autobús a una nueva casa
Después del terremoto, la familia tuvo que improvisar espacios para dormir. Primero utilizaron un autobús, donde cada integrante descansaba en una silla. Más adelante pasaron a una carpa y finalmente acondicionaron un pequeño refugio con materiales que tenían disponibles.
La lluvia convirtió esos días en una prueba adicional. El agua caía con frecuencia y el terreno no siempre ofrecía las mejores condiciones para descansar.
“Esa dormidera en carpa”, recuerda al describir las dificultades de aquellas primeras semanas.
La familia logró construir un espacio provisional con zinc que tenía guardado. No era una vivienda definitiva, pero al menos ofrecía protección frente a las lluvias.
Ahora, frente al terreno donde antes estaba su casa, Gavina observa cómo comienza una nueva etapa.
La familia se inscribió en el proceso de atención a los damnificados y, según cuenta, tanto su vivienda como la de otro familiar resultaron seleccionadas para la reconstrucción. Los trabajos comenzaron el 8 de noviembre, un día antes de que se cumpliera un mes del terremoto.
La nueva residencia tendrá dos habitaciones, baño y cocina. La casa anterior contaba con tres cuartos, pero Gavina entiende que otras familias también necesitan recuperar un techo.
No habla desde la exigencia, sino desde la gratitud.
“Yo estoy contenta y estoy agradecida. Aquí se nos han parado perfectamente, no tengo queja”, expresa.
También recuerda la visita del ministro y el viceministro de Vivienda, quienes acudieron a la comunidad para conocer la situación de los afectados.
Aprender a vivir con una segunda fecha
La reconstrucción de la vivienda representa mucho más que levantar paredes y colocar un techo. Para Gavina significa recuperar parte de la tranquilidad que perdió aquella tarde de octubre.
Todavía no sabe exactamente cómo será su vida cuando regrese a una casa nueva. Tampoco se apresura a poner fechas o exigir resultados.
“Yo nunca apuré eso. ¿Que cuándo van a hacer la casa? Yo dejé que llegara. Uno no puede ser así, hay que hacer las cosas con calma”, comenta.
Su actitud no borra las dificultades que enfrentó ni el recuerdo de los minutos en que una pared cayó sobre ella. Sin embargo, encuentra motivos para mirar hacia adelante.
Mientras los trabajadores avanzan con la construcción, Gavina vuelve a sonreír. El sombrero que lleva puesto, las bromas durante la conversación y la taza de café que aparece en medio de la jornada muestran a una mujer que intenta recuperar la normalidad.
El 9 de octubre le arrebató su casa y puso su vida en peligro. El 9 de noviembre la encuentra frente a un nuevo comienzo.
Desde ahora, el 7 de marzo seguirá siendo el día de su nacimiento. El 9 de octubre será la fecha que le recuerda que estuvo cerca de perderlo todo, pero consiguió salir de los escombros y volver a contar su historia.