Gavina sobrevivió al terremoto: “Ahora tengo dos cumpleaños”

Gavina Rodríguez Melgar dice que tiene dos fechas de cumpleaños. La primera es el 7 de marzo, el día en que nació. La segunda es el 9 de octubre, cuando sobrevivió al terremoto de magnitud 7.5 que sacudió la región de Azuero y cambió su vida para siempre.

“Ahora tengo dos fechas”, comenta con una sonrisa al recordar aquella tarde. No es una celebración convencional. Es la manera en que resume una experiencia que pudo terminar en tragedia.

Treinta días después del movimiento sísmico, Gavina recibe a La Estrella de Panamá en La Colorada de Los Santos. Detrás de ella, varios trabajadores preparan el terreno y levantan los primeros elementos de la vivienda que reemplazará la casa que perdió durante el terremoto.

El sonido de las herramientas y los martillos acompaña la conversación. La escena contrasta con los recuerdos que todavía conserva de aquella tarde.

“Yo entré a la casa, cuando entré a la sala empezó el temblor más fuerte. Un pedazo de pared vino y me pegó aquí, del lado izquierdo. Me tumbó y quedé boca arriba”, relata mientras señala el lugar donde recibió el golpe.

La pared le provocó una herida en la cabeza. En medio de los escombros, atrapada entre fragmentos de la estructura, luchaba por salir.

“Yo le pedía a Dios que me diera oportunidad de salir para que yo no muriera en ese estado”, recuerda.

Como pudo, consiguió abandonar la vivienda y llegó hasta el patio, donde se acostó en el suelo. Allí la encontraron sus familiares.

Pero el peligro no terminó cuando salió de la casa. Mientras permanecía tendida en el patio, observaba una viga que se movía frente a ella. Pensó que, si se desprendía, podía caerle encima.

“Si esa viga se desprende y me cae arriba de mí, se perdió la historia”, cuenta.

La viga no cayó sobre su cuerpo. Para Gavina, sobrevivir fue una oportunidad que agradece cada vez que vuelve sobre aquellos minutos.

Una emergencia que alcanza a miles de familias

La historia de Gavina forma parte de una emergencia que afectó a miles de familias en el país. El balance nacional registra 19,563 viviendas evaluadas, donde residen 62,186 personas. De ese total, 4,450 viviendas presentan daño total.

En la provincia de Los Santos, las evaluaciones contabilizan 3,431 viviendas con daño moderado, 7,299 con daño parcial, 2,503 con daño leve y 1,880 con daño menor.

Las cifras reflejan la dimensión de los daños que dejó el terremoto y el desafío que representa la recuperación de las familias afectadas. En La Colorada, como en otras comunidades de Azuero, la reconstrucción de las viviendas se convierte en uno de los pasos fundamentales para recuperar la normalidad.

Una salida sin mirar atrás

La emergencia obligó a Gavina a salir sin preocuparse por la ropa ni por sus pertenencias. En medio del desconcierto, lo importante era ponerse a salvo y avisar que algunas personas no estaban en la vivienda.