Gisela Agurto y Carlos Villalobos: Conozca el perfil de los nuevos magistrados de la Corte Suprema

El Consejo de Gabinete aprobó este martes la designación de dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) , quienes asumirán funciones en enero de 2026 en reemplazo de los actuales magistrados Cecilio Cedalise Riquelme y Ángela Russo Mainieri , cuyo periodo llega a su fin.

¿Quienes son los nuevos magistrados?

Gisela del Carmen Agurto Ayala fue designada como magistrada de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral.

Actualmente, Agurto se desempeña como magistrada suplente de esa misma sala y cuenta con una amplia trayectoria en la administración de justicia.

Egresada de la Universidad Santa María la Antigua (USMA), posee una maestría en Derecho de la Universidad de Tulane, en Luisiana, Estados Unidos.

En su carrera ha ocupado diversos cargos: jueza del Tribunal Marítimo, jueza en juzgados municipales civiles, magistrada suplente del Tribunal Superior de Familia, entre otros.

Su designación garantiza continuidad en la experiencia dentro de la Sala Tercera.