Gisela Agurto y Carlos Villalobos: Conozca el perfil de los nuevos magistrados de la Corte Suprema

<b>Carlos Ernesto Villalobos Jaén</b> será el magistrado de la <b>Sala Primera de lo Civil</b>, en reemplazo de Ángela Russo. Villalobos es abogado litigante egresado de la <b>Universidad de Panamá</b> con más de <b>20 años de experiencia</b> en derecho civil, contratos bancarios y de seguros, propiedad horizontal, derechos hereditarios y recursos de casación y amparo de garantías constitucionales. Posee un <b>postgrado en Derecho Procesal Civil</b> y ha sido distinguido en varias ocasiones: recibió del <b><a href="/tag/-/meta/cna-colegio-nacional-de-abogados">Colegio Nacional de Abogados</a></b> la <b>Medalla Ascanio Mulford</b>, de la <b><a href="/tag/-/meta/abp-asociacion-bancaria-de-panama">Asociación Bancaria de Panamá</a></b> un reconocimiento por su trayectoria en materia de fideicomisos, y de la<b><a href="/tag/-/meta/apede-asociacion-panamena-de-ejecutivos-de-empresas"> Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede)</a></b> una distinción por su aporte como expositor en temas del nuevo Código Procesal Civil.