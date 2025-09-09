  1. Inicio
Nacional

Gisela Agurto y Carlos Villalobos: Conozca el perfil de los nuevos magistrados de la Corte Suprema

Gisela del Carmen Agurto, nueva magistrada para la Sala Tercera.
Gisela del Carmen Agurto, nueva magistrada para la Sala Tercera. Cedida
Por
Adriana Berna
  • 09/09/2025 19:02
El Gabinete nombró a Gisela del Carmen Agurto para la Sala Tercera y a Carlos Ernesto Villalobos para la Sala Primera, ambos con amplias trayectorias en el ámbito judicial y académico.

El Consejo de Gabinete aprobó este martes la designación de dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes asumirán funciones en enero de 2026 en reemplazo de los actuales magistrados Cecilio Cedalise Riquelme y Ángela Russo Mainieri, cuyo periodo llega a su fin.

¿Quienes son los nuevos magistrados?

Gisela del Carmen Agurto Ayala fue designada como magistrada de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral.

Actualmente, Agurto se desempeña como magistrada suplente de esa misma sala y cuenta con una amplia trayectoria en la administración de justicia.

Egresada de la Universidad Santa María la Antigua (USMA), posee una maestría en Derecho de la Universidad de Tulane, en Luisiana, Estados Unidos.

En su carrera ha ocupado diversos cargos: jueza del Tribunal Marítimo, jueza en juzgados municipales civiles, magistrada suplente del Tribunal Superior de Familia, entre otros.

Su designación garantiza continuidad en la experiencia dentro de la Sala Tercera.

Carlos Ernesto Villalobos nuevo magistrado para la Sala Primera.
Carlos Ernesto Villalobos nuevo magistrado para la Sala Primera. Cedida

Carlos Ernesto Villalobos Jaén será el magistrado de la Sala Primera de lo Civil, en reemplazo de Ángela Russo.

Villalobos es abogado litigante egresado de la Universidad de Panamá con más de 20 años de experiencia en derecho civil, contratos bancarios y de seguros, propiedad horizontal, derechos hereditarios y recursos de casación y amparo de garantías constitucionales.

Posee un postgrado en Derecho Procesal Civil y ha sido distinguido en varias ocasiones: recibió del Colegio Nacional de Abogados la Medalla Ascanio Mulford, de la Asociación Bancaria de Panamá un reconocimiento por su trayectoria en materia de fideicomisos, y de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) una distinción por su aporte como expositor en temas del nuevo Código Procesal Civil.

