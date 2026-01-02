Gisela Agurto y Carlos Villalobos toman posesión como nuevos magistrados de la Corte

Gisela Agurto Ayala y Carlos Ernesto Villalobos Jaén asumieron este viernes 2 de enero de 2026 la toma de posesión de sus nuevos cargos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El evento se desarrollo en el salón Amarillo de la Presidencia de la República, donde estuvo el mandatario José Raúl Mulino.

Agurto Ayala ocupará la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, en reemplazo de Cecilio Cedalise, mientras que Villalobos Jaén estará en la Sala Primera de lo Civil, sustituyendo a Ángela Russo.

Información en desarrollo.....