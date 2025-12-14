Gobierno panameño condena ataque antisemita en Australia

El Gobierno de la República de Panamá condenó este domingo el atentado perpetrado en Bondi Beach, Australia, que dejó al menos once personas fallecidas y decenas de heridos durante una celebración de Janucá organizada por la comunidad judía local.En un comunicado oficial, las autoridades panameñas expresaron su <i><b>'plena solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Australia, así como con la comunidad hebrea'</b></i>, frente a lo que calificaron como un <i><b>'acto de violencia injustificable que atenta contra la vida, la convivencia pacífica y la libertad religiosa'.</b></i>El ataque, ocurrido en el primer día de Janucá, ha sido declarado acto terrorista por las autoridades australianas. Según reportes preliminares, el atentado fue dirigido específicamente contra los asistentes a una ceremonia religiosa en la playa de Bondi, uno de los lugares más concurridos de Sídney.<i><b>'En nombre de la República de Panamá y de su Gobierno, condenamos enérgicamente los lamentables hechos ocurridos en Bondi Beach</b></i>', señala el pronunciamiento oficial, que también extiende <i><b>'las más sentidas condolencias a las familias de las víctimas y a sus seres queridos'</b></i>, al tiempo que desea una pronta recuperación a los heridos.El Gobierno panameño aprovechó la ocasión para reiterar su compromiso con la defensa de los valores fundamentales de la paz, la tolerancia y el respeto entre los pueblos, así como su firme postura contra el terrorismo, el odio y el antisemitismo.Este pronunciamiento se suma a una ola de reacciones internacionales que han repudiado el atentado y llamado a reforzar la protección de las comunidades religiosas en todo el mundo