Gobierno panameño condena ataque antisemita en Australia

Agentes de policía y los servicios de emergencia trabajan en la zona de la playa de Bondi en Sídney, Australia, donde este domingo al menos 10 personas han muerto, incluido uno los presuntos agresores, por un tiroteo que obligó a acordonar la zona y que ha causado también al menos 12 heridos.
Agentes de policía y los servicios de emergencia trabajan en la zona de la playa de Bondi en Sídney, Australia, donde este domingo al menos 10 personas han muerto, incluido uno los presuntos agresores, por un tiroteo que obligó a acordonar la zona y que ha causado también al menos 12 heridos.Sydney EFE
Por
Lourdes García Armuelles
  • 14/12/2025 10:05
El hecho ocurrió la noche del sábado 13 de diciembre en el parque Archer, junto a la popular playa de Bondi

El Gobierno de la República de Panamá condenó este domingo el atentado perpetrado en Bondi Beach, Australia, que dejó al menos once personas fallecidas y decenas de heridos durante una celebración de Janucá organizada por la comunidad judía local.

En un comunicado oficial, las autoridades panameñas expresaron su “plena solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Australia, así como con la comunidad hebrea”, frente a lo que calificaron como un “acto de violencia injustificable que atenta contra la vida, la convivencia pacífica y la libertad religiosa”.

El ataque, ocurrido en el primer día de Janucá, ha sido declarado acto terrorista por las autoridades australianas. Según reportes preliminares, el atentado fue dirigido específicamente contra los asistentes a una ceremonia religiosa en la playa de Bondi, uno de los lugares más concurridos de Sídney.

“En nombre de la República de Panamá y de su Gobierno, condenamos enérgicamente los lamentables hechos ocurridos en Bondi Beach”, señala el pronunciamiento oficial, que también extiende “las más sentidas condolencias a las familias de las víctimas y a sus seres queridos”, al tiempo que desea una pronta recuperación a los heridos.

El Gobierno panameño aprovechó la ocasión para reiterar su compromiso con la defensa de los valores fundamentales de la paz, la tolerancia y el respeto entre los pueblos, así como su firme postura contra el terrorismo, el odio y el antisemitismo.

Este pronunciamiento se suma a una ola de reacciones internacionales que han repudiado el atentado y llamado a reforzar la protección de las comunidades religiosas en todo el mundo

Alcalde capitalino ofrece condolencias

El alcalde capitalino de Panamá, Mayer Mizrachi, también expresó este domingo su repudio al atentado perpetrado en la playa de Bondi Beach, en Sídney, Australia, donde al menos 12 personas murieron y 29 resultaron heridas durante un evento de Janucá organizado por la comunidad judía local.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Mizrachi manifestó su consternación por el ataque, ocurrido mientras unas 2,000 personas celebraban la primera noche de la festividad judía.

“Amanecer al día del desfile de Navidad y aprender de un ataque terrorista contra 2,000 judíos en Australia celebrando la primera noche de Janucá me ha revuelto el estómago”, escribió el alcalde.

Panamá, un país de libertad religiosa

El alcalde capitalino también aprovechó para reflexionar sobre el valor de la convivencia pacífica en Panamá: “Solo resalta la bendición de nuestro Panamá y su gente que permite a todos practicar su fe sin intimidación”.

Concluyó su mensaje con una oración por las víctimas y una crítica al auge del antisemitismo global:

“Que Dios bendiga a los fallecidos, heridos, testigos y víctimas de este repugnante acto de odio y antisemitismo que hoy día es la norma y no la excepción en los países más desarrollados del mundo”, manifestó Mizrachi.

El atentado, calificado por las autoridades australianas como un “ataque terrorista” dirigido contra la comunidad judía, ocurrió la noche del sábado 13 de diciembre en el parque Archer, junto a la popular playa de Bondi.

Dos atacantes abrieron fuego contra los asistentes; uno fue abatido por la policía y el otro se encuentra bajo custodia en estado crítico.

El ataque ha generado una ola de condenas internacionales y renovado el debate sobre la seguridad de las comunidades religiosas en contextos de creciente polarización y violencia ideológica.

