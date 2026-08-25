Este martes 25 de agosto continuaron las vistas presupuestarias en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

La primera institución en presentarse fue el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), el cual tiene un presupuesto recomendado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para 2027 de 209.3 millones de dólares.

De ese total, 78.6 millones de dólares estarían destinados a funcionamiento y 130.7 millones para inversión.

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, destacó que buena parte de la inversión estaría dirigida a mitigar los efectos del cambio climático y el Fenómeno de El Niño.

“La variabilidad climática y el fenómeno de El Niño requieren planificación, conocimiento de la infraestructura existente y soluciones que respondan a las condiciones de cada región. Esto incluye rehabilitación, almacenamiento, abastecimiento y sistemas de riego donde técnicamente corresponda”, manifestó Linares. “El manejo responsable del agua forma parte de una producción más sostenible y con mayor capacidad para adaptarse a las condiciones climáticas”, acotó.

Específicamente, se contempla la perforación de 500 pozos profundos, la construcción de 60 reservorios de aguas, la instalación de tanques comunales y sistemas de almacenamiento con geomembrana, así como la rehabilitación de alrededor de 900 kilómetros de caminos de producción.

El MIDA asegura que no contempla por el momento la importación de arroz, y detalló que proyectan evaluar 1,900 expedientes correspondientes a inventivos de la Ley 107, conocida como la Ley de Granos, por un monto aproximado de 9.4 millones de dólares.

“La mayor asignación corresponde a producción nacional de grano con 6.5 millones, como parte del apoyo a uno de los rubros estratégicos para la producción nacional como es el arroz. También se contemplan otros rubros como el maíz, porotos, frijoles y guandú, además de otros productos ampliados recientemente en sus reformas”, precisó el director de Planificación del MIDA, Francisco Ortiz.