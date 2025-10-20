Hallan a las dos menores desaparecidas en albergue de Coclé

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) informó este lunes que fueron localizadas las dos menores de 15 y 16 años cuya salida no autorizada de un albergue ubicado en la provincia de Coclé había sido reportada días atrás.

La desaparición se registró el sábado 18 de octubre, cuando el Mides reportó la salida no autorizada de las adolescentes de un albergue para niños, niñas y adolescentes situado en la provincia de Coclé.

A través de un comunicado oficial, la entidad agradeció la colaboración de las instituciones y de la ciudadanía que contribuyeron en la búsqueda, y reiteró su compromiso con la protección, seguridad e integridad de todos los menores bajo resguardo institucional.

El anuncio del Mides se da después de que la Procuraduría General de la Nación informara sobre la apertura de una investigación de oficio por la desaparición de las menores, a cargo de la Unidad Especializada de Desaparecidos y la Fiscalía Regional de Coclé.