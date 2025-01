Harley Mitchell: ‘El destino del dinero de la mina debe ser la remediación ambiental’

¿Cómo se explica que la CSJ haya reafirmado la validez de un estudio de impacto ambiental en el proyecto Puerto Barú, a pesar de la oposición de grupos ambientalistas?

¿Hay equilibrio en la toma de decisiones si un sector importante de los grupos ambientalistas siguen exigiendo la suspensión del estudio ambiental del Proyecto Puerto Barú?

¿La declaración de inconstitucionalidad del contrato minero abrió paso a la desconfianza sobre la forma en que se aplica el derecho ambiental en Panamá?

Lo que el Estado debería hacer es transparentar. Estamos en un momento donde las relaciones entre el Estado y la sociedad están tan tensas, que cada vez que algún emprendimiento o algún particular va a tocar un recurso natural enseguida en nuestro imaginario tiene que ser ilegal. No necesariamente.

En aras de buscar la transparencia, ¿debería ser el Ministerio de Ambiente más riguroso en el otorgamiento de permisos para explotación de recursos naturales?

Yo creo que el Ministerio de Ambiente (Mi Ambiente) ya lo es. He tratado y asesorado sobre varios estudios de impacto ambiental y son muy rigurosos en ese sentido y cada vez lo son más. Incluso hasta el sector sociedad civil contribuyó en el nuevo decreto de evaluación de impacto ambiental que es el Decreto Ejecutivo 1 del primero de marzo del 2022. Es un decreto importante porque hace más rigurosa y más poderosa la gestión de Mi Ambiente sobre cualquier emprendimiento, no importa su categoría. También para otras entidades con competencia ambiental, como la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Sectores ambientalistas han denunciado daños ambientales en la Mina de Donoso, pero el presidente Mulino dijo que no hay...

¿Puede la empresa autoauditarse?

Todavía quedan recursos en el puerto de la Mina, ¿qué pasará con ellos tras la auditoría?

¿Qué opina del cierre ordenado de la mina del que habla el Gobierno, implicaría una reapertura?

Necesitamos mayor claridad en cuanto a lo que el Gobierno quiere hacer. No es suficiente decir que con abrir se salva la economía, porque tendemos a asumir que los emprendimientos privados van a tener dinero, ¿qué ha ocurrido con los dineros de los emprendimientos privados? Ni siquiera se sabe. Para la gente ya no es suficiente con saber que la mina eventualmente abrirá y vendrá dinero, porque puede que no vea ese dinero. Tiene que existir algún tipo de dimensión económica creíble y debatida que normalice la gestión, porque no podemos seguir teniendo ningún tipo de actividad económica extractiva en Panamá que siga con este halo de misterio, incluso de cogobierno. Con el tema de los contratos, leyes o concesiones administrativas de Minería, eso ya se acabó. La ley 407 de 2023 prohíbe las concesiones. Lo único que queda es que el Estado lo haga directamente.