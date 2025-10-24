Hechos e implicaciones de la huelga inquilinaria de 1925

La huelga inquilinaria de 1925 fue un parteaguas en lo que se refiere a la demanda de respuestas sobre las precarias condiciones de la vivienda urbana en Panamá, por parte de la clase trabajadora. A partir de este momento, -ante el despertar de la población que residía en los cuartos de inquilinato-, la política de vivienda generó una mayor discusión dentro de la sociedad de la época.

Rastrear los antecedentes a las malas condiciones de vida en los cuartos de inquilinato, no es muy difícil. Un artículo publicado en el diario La Nación en noviembre de 1922, daba cuenta de los aumentos que aplicaban los casatenientes, poniendo de ejemplo cómo “una pieza o departamento que cuesta ahora 15 pesos costaba diez, o sea que los alquileres costaban un 25 por ciento menos que actualmente”. A esta amarga queja, el artículo agregaba que los casatenientes “han aumentado el precio de los alquileres con dos o tres pesos más por habitación”, debido a que el municipio los había obligado a pintar las casas de inquilinato.

Ante esta situación, los inquilinos deciden organizarse. De acuerdo con el testimonio del dirigente obrero Diógenes de la Rosa, en las indagatorias realizadas por los hechos ocurridos el 10 de octubre de 1925, y publicadas en la Revista Lotería (octubre- noviembre 1973), el Sindicato General de Trabajadores había acogido como parte de su organización a la ‘Liga de inquilinos’, con el fin de obtener mejoras como, “el reajuste del precio de los alquileres sobre una base equitativa”, el saneamiento de las viviendas y el buen trato por parte de los propietarios de los cuartos a los inquilinos. Se entendía que, una vez resueltos estos temas, la liga se disolvería.

Las tensiones generadas por el aumento del impuesto sobre las propiedades, -debido a la promulgación de la Ley 29 de febrero de 1925-, entre gobierno, inquilinos y propietarios, aceleró el desenlace violento que tuvo el conflicto. La discusión sobre la aplicación de nuevos impuestos sobre bienes inmuebles y otras disposiciones anteriores sobre el tema, habían recibido amplio rechazo por parte de los terratenientes de la época.

Un grupo de terratenientes, en carta dirigida al secretario de Hacienda, y publicada en el diario La Nación en diciembre de 2021 bajo el título, ‘El impuesto sobre inmuebles es muy oneroso’, manifestaban su rechazo al impuesto sobre inmuebles establecido en el Decreto 1 de 7 de enero de 1921, porque lo consideraban excesivo, basado en avalúos inflados y dictado sin autoridad legal. Alegaban que podía arruinar a los propietarios, además de ser una medida confiscatoria e inconstitucional.

Para el secretario de Hacienda, Eusebio A. Morales, la cuestión del impuesto sobre bienes inmuebles era de vital importancia para lograr “suprimir los impuestos comerciales para darle a Panamá la capacidad de desarrollar todas sus posibilidades de centro de distribución mundial”. Morales señala en la memoria de la Secretaria de Hacienda de 1924, que el impuesto sobre bienes inmuebles debería elevarse a “6 por mil del valor efectivo de la propiedad”, argumentando que este era sorprendentemente ínfimo en relación con lo que se pagaba en estados como Nebraska, en Estados Unidos, donde llegaba al 23.5 por mil.