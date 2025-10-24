Hechos e implicaciones de la huelga inquilinaria de 1925

Es entre este fuego cruzado entre terratenientes y el gobierno en el que se encontraban los obreros organizados en la Liga Inquilinaria y de Subsistencia cuando se dieron los eventos del 10 de octubre de 1925. Ese día la confusión entre los obreros estalló cuando, tras semanas de alzas de alquileres del 25–50% para anticipar el nuevo impuesto de 1925, el presidente Rodolfo Chiari habría dado su venia inicial a los mítines mientras el alcalde Mario Galindo los prohibía y luego 'cedía a medias', ofreciendo mover el acto del sábado 10 al miércoles 14 de octubre de 1925. Ante las desavenencias, la Liga de Inquilinos difundió la hoja 'SI HAY MITIN' y miles acudieron al parque de Santa Ana sin saber con certeza si existía permiso. Esa ambigüedad entre el presidente Chiari tolerando y el alcalde Galindo vetando, encendió el choque a las 7:30 p. m. del 10 de octubre de 1925, con la plaza cercada, el intento de disolver a la multitud derivó en disparos desde el quiosco. Como es conocido, la represión escaló con la intervención militar estadounidense del 12 al 23 de octubre, ordenada al amparo del artículo 136 de la Constitución: patrullas con bayoneta ocuparon Santa Ana y Lesseps, cerraron cantinas, allanaron la sede de la Liga y practicaron 'cuarenta y pico' arrestos, incluso de menores. Una completa relación de los eventos se encuentra en el ensayo de Alexander Cuevas, ‘El movimiento inquilinario de 1925’, publicado por el CELA en 1980.Además de las acciones represivas, el gobierno instaló una campaña para deslegitimar el movimiento, etiquetándolo como ‘anarquista’, ‘comunista’ y obra de ‘agitadores’, deportaron a simpatizantes extranjeros y montaron una ‘junta mixta’ con voceros no vinculados al Sindicato General de Trabajadores, buscando fracturar a la Liga. Siete años después, cuando el conflicto estalla nuevamente en 1932, el gobierno de Harmodio Arias continuaba utilizando esta estrategia para estigmatizar los reclamos y sus líderes.La crisis de hacinamiento y altos costes de alquiler, -además de la falta de respuestas efectivas de los gobiernos y propietarios-, llevó a los trabajadores a iniciar un proceso de expansión hacia la periferia mediante la compra o la ocupación de tierras. Ejemplos tempranos se observan en la década de 1920 con la creación de San Francisco de la Caleta y la desaparecida ‘Boca Town’. En 1922, el saneamiento para abrir paso al barrio de La Exposición provocó el desalojo por parte del gobierno, de un caserío de pescadores en Peña Prieta y Playa Trujillo, que decide mudarlos a lo que sería San Francisco de la Caleta. Mientras que ‘Boca Town’, en Río Abajo, surgió de trabajadores de la Zona del Canal que, residían en la antigua Boca, quienes compraron tierras para construir viviendas propias, dando origen a nuevos núcleos obreros fuera de la ciudad. Boca La Caja, -primer asentamiento informal de la ciudad en 1932-, sería hija también de esta crisis de la vivienda.La magnitud del reclamo de los trabajadores obligó al gobierno panameño a adoptar leyes para enfrentar el problema inquilinario y la falta de vivienda obrera. La Ley 123 de 1928 promovió la construcción de casas baratas mediante cooperativas y exenciones fiscales, además de autorizar al Estado a edificar o alquilar viviendas a precios accesibles. Luego, el Decreto N.º 50 de 1930 definió legalmente quién era considerado obrero, y el Decreto N.º 37 de 1932 creó una comisión para atender quejas de inquilinos y controlar abusos en los alquileres durante la crisis económica.No sería hasta una década más tarde, con la creación del Banco de Urbanización y Rehabilitación (BUR) en 1944, que el Estado empieza a articular una respuesta estructural a los problemas de vivienda y urbanización. Esta institución tenía el mandato de planificar, financiar y ejecutar programas integrales de construcción y rehabilitación urbana en Panamá y Colón, con el fin de reducir el déficit habitacional y mejorar las condiciones sanitarias y de vida en las zonas más densamente pobladas del país.Visita el blog https://metromapas.net/ para más historias sobre la ciudad.