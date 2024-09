Hernán De León renuncia como asesor legal del vicealcalde

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Hernán De León, decidió abandonar este viernes 27 de septiembre el cargo como asesor del vicealcalde Roberto Ruiz Díaz.

De León tomó la determinación de renunciar al cargo para evitar afectar la imagen del alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, ante las sonadas críticas desde que la noticia sobre su contratación se difundió.

“Hoy [viernes] dijo que si esto está afectando al alcalde, yo presento mi renuncia”, confirmó el vicealcalde a La Estrella de Panamá. Aclaró que fue un hecho voluntario, no solicitado por Mizrachi o por su persona, más bien una decisión salomónica para evitar empañar la imagen de la Alcaldía.

A pesar de que De León fue contratado como parte del equipo legal del despacho de Roberto Ruiz Díaz en julio, cuando tomó posesión el alcalde y su equipo, la noticia sobre su desempeño se conoció hace un par de días, y desató docenas críticas de la ciudadanía.

Entre sus funciones, el exmagistrado estaba encargado de revisar los acuerdos del Consejo Municipal para verificar si cumplían o no con los requisitos constitucionales, antes de ser sancionados por el alcalde. Trabajo en el que efectuó varios vetos. Entre sus tareas también estaba revisar el resultado de las auditorías que mandó hacer la alcaldía para analizar posteriores futuras demandas ante la Corte. “Era como un filtro, me quedé sin el apoyo de alguien con experiencia”, lamentó Ruiz Díaz haciendo alusión a la disposición de un exmagistrado de la Corte, con experiencia, dispuesto a trabajar por $5 mil mensuales, y además de su confianza. “Tenía la opción de tener a alguien con experiencia”, se quejó Ruiz Díaz, quien atribuye los ataques en contra del alcalde a una intencionada campaña política enfocada a desprestigiar la labor de la entidad.

“Yo quedo cojo, no voy a contratar a nadie”, indicó Ruiz Díaz incómodo ante la ausencia de un asesor legal. “Él, Mayer, no va a cargar con señalamientos que hay por la calle”, reiteró. El vicealcalde contó a La Estrella que decidió contratar a De León porque lo conoce desde niño: “un exmagistrado que terminó sus 10 años en el cargo, no salió por ningún tema de denuncia”, manifestó Ruiz Díaz. “La opinión pública tiene una opinión creada, pero él ya presentó su renuncia. Si hay señalamientos por el tema que pasó en su momento por la conversación que tuvo con Kenia Porcell, es un asunto personal de él, pero no ha cometido ningún delito”, defendió el vicealcalde.

Ruiz Díaz se refiere a un hecho ocurrido en 2018 que parece perseguir a De León cada vez que aspira a un cargo público. Ocurrió cuando la exprocuradora Kenia Porcell, en un mensaje grabado que difundió, detalló las interioridades de una supuesta conversación que tuvo con De León. En dicha reunión, Porcell sostuvo que este le vaticinó el fracaso en el caso que había en contra del expresidente Ricardo Martinelli por pinchazos telefónicos. “Lo vamos a anular, lo vamos a tumbar”, pronunció Porcell en palabras de De León. En el desarrollo del tema, Porcell reclamó la actuación del resto de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia respecto al caso, a lo que supuestamente respondió De León: “tú sabes, esos me grabaron, me grabaron”.

Desde entonces, la frase “me grabaron, me grabaron” quedó asociada a De León como un lema, a pesar de que este desmintió a Porcell en reiteradas ocasiones y lamentó que una conversación personal se hiciera pública de esta forma.

Es la segunda vez que el pasado trunca a De León sus aspiraciones. La primera fue cuando intentó postularse para un segundo periodo consecutivo en la Corte, y ahora como asesor legal del despacho de la Vicealcaldía.