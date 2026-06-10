Hospital José Domingo de Obaldía recibe siete ventiladores para fortalecer las UCI pediátricas

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció el traslado de siete ventiladores mecánicos al Hospital Materno Infantil Dr. José Domingo de Obaldía (HJDDO), en la provincia de Chiriquí, como parte de una estrategia para fortalecer la atención de pacientes pediátricos y gineco-obstétricos en condición crítica.

La medida busca optimizar el uso de los equipos médicos disponibles en la red pública de salud y garantizar que los recursos lleguen a las instalaciones donde existe una necesidad inmediata.

Con ello, el Gobierno pretende reforzar la capacidad de respuesta de uno de los hospitales de referencia más importantes del país.

De acuerdo con el Minsa, la iniciativa fue impulsada por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, con el objetivo de aprovechar equipamiento que actualmente no está siendo utilizado en otros centros hospitalarios y ponerlo al servicio de pacientes de alta complejidad, especialmente niños y recién nacidos.

¿De dónde provienen los ventiladores?

Los siete equipos fueron trasladados desde el Hospital José Félix Espinoza Barroso, en Bugaba, donde permanecían disponibles debido al proceso gradual de habilitación de servicios tras la apertura de esa instalación.

El lote está compuesto por tres ventiladores mecánicos estacionarios y cuatro ventiladores de transporte, los cuales permanecerán en el Hospital José Domingo de Obaldía mientras se completa la activación de las áreas pediátricas del hospital bugabeño.

Una vez esos servicios entren en funcionamiento, se realizará la reasignación correspondiente del equipamiento.

Un hospital estratégico para el occidente del país

El director médico del Hospital José Domingo de Obaldía, Dr. Jorge Ng Chinkee, destacó la importancia de contar con estos equipos para atender a pacientes que requieren soporte vital especializado.

“Este equipamiento nos permite salvaguardar la vida de nuestros pacientes más graves. Debemos recordar que este hospital es un centro de referencia regional donde se atienden los casos de mayor complejidad pediátrica y gineco-obstétrica del occidente del país”, señaló.

El Hospital José Domingo de Obaldía es el único centro hospitalario del interior de Panamá que cuenta con unidades de cuidados intensivos pediátricos y gineco-obstétricos, atendiendo casos remitidos desde las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas, así como de la comarca Ngäbe-Buglé e incluso de la zona sur de Costa Rica.

Refuerzo para las unidades de cuidados intensivos

Actualmente, el hospital dispone de 26 camas de cuidados intensivos, distribuidas en 20 para pacientes pediátricos críticos y seis para atención gineco-obstétrica especializada.

La incorporación de estos siete ventiladores permitirá ampliar y fortalecer la capacidad operativa de estas unidades, fundamentales para la atención de emergencias complejas.

Con esta acción, el Ministerio de Salud reafirma su compromiso de administrar de manera eficiente los recursos del sistema público, redistribuyendo equipos médicos hacia las áreas donde más se requieren y fortaleciendo la atención especializada para proteger la vida y el bienestar de la población, especialmente de los niños y recién nacidos del occidente del país.