Idaan culmina desinfección de planta en Los Santos, pero agua aún no es apta para consumo humano

<b>Proceso de limpieza continúa lograr la desinfección total</b>El IDAAN precisó que esta primera fase consistió en la limpieza y desinfección de la planta potabilizadora, que incluyó la toma de muestras iniciales para analizar la calidad del agua previo a la limpieza. <b>La suspensión del suministro se mantuvo desde el pasado 6 de noviembre hasta las 8:00 a.m. de este sábado 8 de noviembre </b>para permitir estos trabajos.La entidad confirmó que, posterior a la planta, se realizará la desinfección de la red de tuberías en una próxima fecha, la cual será anunciada oportunamente.