Idaan culmina desinfección de planta en Los Santos, pero agua aún no es apta para consumo humano

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) culminó con la primera fase de los trabajos de desinfección en la Potabilizadora de Llano de Piedra, ubicada en la provincia de Los Santos. Estos trabajos forman parte de las acciones de la entidad para contrarrestar la crisis de contaminación que afectó al río La Villa y al suministro de agua en las provincias de Herrera y Los Santos.

Alerta: El agua aún no es apta para consumo humano

A pesar de la finalización de la desinfección de la planta, el IDAAN mantiene una advertencia a la población. El agua, una vez restablecido el servicio, “solo podrá seguir siendo utilizada para higiene y aseo”. La entidad reitera que, para ser consumida, el agua debe “hervirse por 3 a 5 minutos”. Esta precaución se debe mantener hasta que las autoridades sanitarias y los análisis de laboratorio confirmen la potabilidad total del líquido.