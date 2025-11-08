  1. Inicio
Idaan culmina desinfección de planta en Los Santos, pero agua aún no es apta para consumo humano

Trabajos de desinfección en la potabilizadora de Llano de Piedra con la toma de muestras para analizar la calidad previo a la limpieza.
Trabajos de desinfección en la potabilizadora de Llano de Piedra con la toma de muestras para analizar la calidad previo a la limpieza.
Por
Kathyria Caicedo
  • 08/11/2025 11:11
El Idaan culmina la primera fase de desinfección en la planta potabilizadora de Llano de Piedra, que se abastece del río La Villa, pero el agua aún no es apta para el consumo humano.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) culminó con la primera fase de los trabajos de desinfección en la Potabilizadora de Llano de Piedra, ubicada en la provincia de Los Santos.

Estos trabajos forman parte de las acciones de la entidad para contrarrestar la crisis de contaminación que afectó al río La Villa y al suministro de agua en las provincias de Herrera y Los Santos.

Alerta: El agua aún no es apta para consumo humano

A pesar de la finalización de la desinfección de la planta, el IDAAN mantiene una advertencia a la población.

El agua, una vez restablecido el servicio, “solo podrá seguir siendo utilizada para higiene y aseo”. La entidad reitera que, para ser consumida, el agua debe “hervirse por 3 a 5 minutos”.

Esta precaución se debe mantener hasta que las autoridades sanitarias y los análisis de laboratorio confirmen la potabilidad total del líquido.

Proceso de limpieza continúa lograr la desinfección total

El IDAAN precisó que esta primera fase consistió en la limpieza y desinfección de la planta potabilizadora, que incluyó la toma de muestras iniciales para analizar la calidad del agua previo a la limpieza. La suspensión del suministro se mantuvo desde el pasado 6 de noviembre hasta las 8:00 a.m. de este sábado 8 de noviembre para permitir estos trabajos.

La entidad confirmó que, posterior a la planta, se realizará la desinfección de la red de tuberías en una próxima fecha, la cual será anunciada oportunamente.

