Idaan presenta denuncia por ‘vandalismo’ en tubería de Panamá Norte

Este martes 27 de mayo, el director ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Rutilio Villarreal, presentó una denuncia en el Ministerio Público por actos vandálicos que dejaron sin agua por horas a la Ciudad de Panamá.

“Esta es una denuncia por los actos vandálicos de la semana pasada, en la tubería de conducción, en la cual tres de nuestras válvulas de expulsión de aire fueron vandalizadas, lo que llevó a que tuviésemos que parar la planta para poder hacer la reparación respectiva y dejar sin agua a la Ciudad de Panamá por un lapso de cinco horas”, detalló Villarreal. “Es una investigación hacia quien resulte responsable. No hay nadie a quien podamos señalar en estos momentos, sin embargo, las evidencias en cuanto al vandalismo son evidentes y aquí las tenemos para aportar”, añadió.

Cada una de las válvulas afectadas tiene un valor aproximado de 1,5 millones de dólares, de acuerdo con la institución. Además del costo del equipo, hay un gasto por el trabajo de reparación, así como por el agua desperdiciada. La denuncia es por los delitos de hurto agravado, delitos contra la seguridad colectiva y delitos contra el patrimonio económico, así como cualquier otro que resulte identificado durante la investigación.

De acuerdo con un comunicado oficial, la tubería ubicada en la estación 7 km+ 900 en Panamá Norte fue vandalizada el 16 de mayo, comprometiendo el suministro en Panamá y San Miguelito, llegando incluso a afectar hospitales y centros médicos.

A lo largo de este 2025 la población de la provincia de Panamá ha experimentado varios cortes de agua, algunos de ellos programados para el mantenimiento de la planta potabilizadora, mientras que otros fueron eventos fortuitos, de acuerdo con el Idaan. “Recordemos que es una planta que se construyó en la década del 70, exactamente en el año 74 inició operaciones. Las dos últimas interrupciones de la planta han sido por eventos externos a nuestra programación; uno fue un desperfecto eléctrico fuera de la red o de las instalaciones del Idaan, y el otro lo que venimos a denunciar esta tarde en cuanto al vandalismo”, detalló el director de la institución. Villarreal niega que haya una motivación política detrás de la judicialización del caso. “En este caso no se trata nada de eso. Las instrucciones que se me han dado fue despolitizar a la institución, profesionalizarla y traerla al siglo XXI, y eso es lo que estamos haciendo. La política no tiene cabida”, aseguró.