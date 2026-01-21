IDAAN prevé alquilar cisternas del año para suplir agua por tres años

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) proyecta mantener durante 36 meses el abastecimiento de agua potable mediante camiones cisterna alquilados en distintas regiones y subregiones del país, según se desprende de una reciente Solicitud de Información (SDI) publicada como parte de un estudio previo al mercado.

El documento confirma que el suministro por cisternas no será una medida de corto plazo, sino un esquema planificado a mediano plazo para atender sectores donde el acceso al agua es intermitente o inexistente.

La SDI forma parte de los estudios previos que realiza la entidad para definir precios de referencia y contar con información actualizada de los proveedores, antes de avanzar hacia un proceso formal de contratación pública.

En este caso, el IDAAN deja establecido que el servicio de alquiler se requerirá de manera continua por un periodo de tres años, contados a partir de la orden de proceder al contratista.

Alquiler por 36 meses como esquema operativo

De acuerdo con los términos de referencia, el IDAAN busca tercerizar el servicio de alquiler de camiones cisterna a nivel nacional para garantizar el transporte y suministro de agua potable en las regionales y subregionales que así lo requieran.

El documento señala que esta modalidad permitirá atender comunidades sin acceso regular al servicio y, al mismo tiempo, contar con un respaldo operativo que pueda movilizarse con inmediatez ante situaciones de crisis.

La duración del contrato, fijada en 36 meses, muestra que el alquiler de camiones cisterna se consolida como un componente estable del modelo de abastecimiento, más allá de una respuesta coyuntural.

La SDI no plantea un esquema de transición ni detalla alternativas que sustituyan este mecanismo durante el periodo previsto, sino que se enfoca en ordenar y fortalecer el servicio de alquiler como vía para garantizar el suministro.