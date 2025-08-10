Idaan suspende temporalmente el suministro de agua en San Miguelito: Conozca los sectores afectados

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó este domingo sobre la suspensión temporal del suministro de agua potable en varias comunidades del corregimiento de Torrijos-Carter, debido a una falla eléctrica en la red que alimenta las estaciones de bombeo de Pancho Alemán y El Mirador.

La interrupción se mantendrá hasta que personal técnico corrija la incidencia, precisó la entidad.

Algunos de los sectores afectados por la falta de agua serán las siguientes comunidades: El Mirador de Torrijos Carter, Rogelio Sinán, La 2000, La Antena, Pancho Alemán, Arnulfo Arias, Altos de la Torre 1-2-3, Emberá Purú y El Valle de Urracá.