Idaan suspende temporalmente el suministro de agua en San Miguelito: Conozca los sectores afectados

El <b><a href="/tag/-/meta/idaan-instituto-de-acueductos-y-alcantarillados-nacionales">Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan)</a></b> informó este domingo sobre la <b>suspensión temporal del suministro de <a href="/tag/-/meta/agua-potable">agua potable</a> en varias comunidades del corregimiento de Torrijos-Carter</b>, debido a una <b>falla eléctrica en la red que alimenta las estaciones de bombeo de Pancho Alemán y El Mirador</b>.La interrupción se mantendrá hasta que personal técnico corrija la incidencia, precisó la entidad.Algunos de los sectores afectados por la falta de agua serán las siguientes comunidades<b>:</b> <b>El Mirador de Torrijos Carter, Rogelio Sinán, La 2000, La Antena, Pancho Alemán, Arnulfo Arias, Altos de la Torre 1-2-3, Emberá Purú y El Valle de Urracá</b>.