  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Idaan suspende temporalmente el suministro de agua en San Miguelito: Conozca los sectores afectados

Una falla eléctrica en la red que abastece las estaciones de Pancho Alemán y El Mirador mantiene sin servicio de agua potable a comunidades de Torrijos-Carter.
Una falla eléctrica en la red que abastece las estaciones de Pancho Alemán y El Mirador mantiene sin servicio de agua potable a comunidades de Torrijos-Carter. Idaan
Por
Adriana Berna
  • 10/08/2025 10:34
El anuncio se da tras una falla en el sistema eléctrico de la propia entidad

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó este domingo sobre la suspensión temporal del suministro de agua potable en varias comunidades del corregimiento de Torrijos-Carter, debido a una falla eléctrica en la red que alimenta las estaciones de bombeo de Pancho Alemán y El Mirador.

La interrupción se mantendrá hasta que personal técnico corrija la incidencia, precisó la entidad.

Algunos de los sectores afectados por la falta de agua serán las siguientes comunidades: El Mirador de Torrijos Carter, Rogelio Sinán, La 2000, La Antena, Pancho Alemán, Arnulfo Arias, Altos de la Torre 1-2-3, Emberá Purú y El Valle de Urracá.

Lo Nuevo