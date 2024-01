Ifarhu afina reglamento para evitar discrecionalidad en la entrega de auxilios económicos

Los llamados auxilios económicos que otorga el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, (Ifarhu), han estado en el ojo de la tormenta en los últimos meses, luego de que se conociera que en la lista de beneficiarios se encuentran hijos de diputados, de ministros, familiares de figuras con alto poder adquisitivo y hasta conocidos influencers.

Aunque gran parte de estos cuestionados auxilios económicos se asignaron durante la gestión del entonces director de la entidad, el perredista Bernardo Meneses, las críticas surgidas han motivado a la directora actual, Ileana Molo ha establecer nuevos mecanismos para el otorgamiento de estas ayudas económicas para estudios, con miras a eliminar la discrecionalidad en la entrega de los mismos.

El establecimiento de un nuevo reglamento para la entrega de estos auxilios económicos, sería la alternativa para transparentar la asignación de este apoyo econonómico, según lo explica la propia directora del Ifarhu, quien está próxima a cumplir un año de gestión en este cargo, tras ser designada el 28 de febrero de 2023 por parte del presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen.

¿A un año de ocupar la dirección el Ifarhu y a cinco meses de dejar el cargo, qué metas busca cumplir?

“Estamos cerca de cumplir una de nuestras principales metas que ha sido liderar de forma concreta y definitiva cambios en algunos procesos, entre ellos un tema que se ha mantenido muy latente en la comunidad panameña que son los auxilios económicos. Desde el primer día de mi gestión como directora del Ifarhu me propuse elaborar un nuevo reglamento para los auxilios económicos, que será presentado al país en las próximas semanas”.

¿La polémica asignación de auxilios económicos ha sido un tema fuertemente cuestionado en los últimos meses, cómo ha manejado el tema?

”Lo que se ha hecho es hacer docencia y aclarar muchas dudas o ideas que no están bien formuladas. El auxilio económico es el nombre de una partida, pero de él se derivan muchísimos programas como el programa Transformando Vidas, que reconoce el mérito de los estudiantes que logran obtener el primero y segundo puestos de sus promociones anuales. A ellos se les hace una convocatoria abierta en donde pueden participar para optar por una beca completa en el exterior y se le da la oportunidad de estudiar en cualquier país. De igual manera, están otros programa como el Minsa-Ifarhu-Universidades privadas para el estudio de medicina, y otros para el aprendizaje del idioma inglés para las personas con discapacidad en conjunto con la Senadis. Ya tenemos dos promociones, hay chicos que en estos momentos se encuentran en Canadá llevando adelante sus estudios para perfeccionarse en el idioma inglés. Aquí hay que tener claro algo, el Ifarhu hace la convocatoria, no elige a los estudiantes, se hace en conjunto con instituciones como la Senadis. También hay programas dirigidos a los estudiantes afrodescendientes”.

¿Pero el programa de los auxilios económicos es el más polémico, sobre todo por la discrecionalidad de darle esta ayuda a familiares de diputados, de ministros y hasta a influencers?

“El auxilio económico no es un cheque en blanco, no es que el estudiante llega al Ifarhu y solicita un monto específico y el Ifarhu se lo da. No es así, hay una corresponsabilidad que el estudiante tiene que cumplir. El primer requisito es ser panameño, que cumpla con las notas o calificaciones. Todos los estudiantes que han recibido un auxilio económico es porque han cumplido con los criterios que exige el Ifarhu. Eso lleva un proceso, aparte el estudiante con su acudido firma un contrato con el Ifarhu, que es lo que hace válida la relación académica entre ambas partes. Es una responsabilidad de ambas vías, si el estudiante fracasa o no continua con los estudios o tiene algún inconveniente y no cumple con el objetivo de lograr el diploma, nos tiene que devolver hasta el último centavo que el Ifarhu haya podido otorgarle, porque se entiende que no valoró la oportunidad que se le dio. Nosotros aquí sí tenemos que ser muy responsables y hacer la docencia debida, no es un beneficio que se otorga por otorgar, es a cumplimiento de los criterios que tenga el estudiante.

¿Y en qué consiste el nuevo reglamento que se utilizará para la entrega de los auxilios económicos?

“La gente debe conocer esto, se interpretaba que el estudiante llegaba, lo solicitaba y se le otorgaba. Los criterios están establecidos por un reglamento interno que debe cumplir el estudiante para poder entonces hacerse merecedor de participar en este programa. Lo que se ha trabajado a la fecha son algunas adecuaciones al reglamento para reforzar el tema de la transparentación en los procesos para generarle a la ciudadanía esta tranquilidad de que en efecto continuamos trabajando en función de nuestros estudiantes y de que el beneficio llegue a todos por igual, sin distingo de raza, sexo, de afiliación política ni de clase social. Lo que buscamos es que sea un beneficio que no tenga ningún tipo de discriminación para todas y todos los panameños. Se haría una convocatoria abierta con su fecha, el programa está abierto para todos, siempre y cuando cumplan con las notas y los criterios que nosotros exigimos. Nuestra idea es que cuando el estudiante solicite el apoyo a la institución automáticamente se le asigne un código; es decir, que no se valorará el nombre del solicitante y el mismo ingresará al sistema con este código. Una vez entra la documentación se van valorando los diferentes criterios ya sea sus notas, avances académicos, sus destrezas y habilidades, las áreas geográficas del país, que sean carreras que aporten al desarrollo nacional. Estamos en la fase final de las consultas que hemos querido desarrollar. Nos hemos reunido con el procurador de la Administración, le explicamos todo lo que queremos abarcar con este nuevo reglamento, hemos acogido todas las sugerencias que nos hizo la Antai, tendremos una consulta con la academia, con la Universidad de Panamá y hemos tenido acercamiento con medios de comunicación. Hemos tratado de buscar a los diferentes actores que sabemos que han sido parte y que son parte dinámicos de nuestra sociedad. Ya el borrador del nuevo reglamento se le entregó al Consejo Nacional del Ifarhu y estamos en los últimos detalles para presentar nuestra propuesta formal que busca la transparentación de nuestros procesos y de estos programas que son tan importantes para la sociedad panameña y en especial para los estudiantes panameños”.

¿Usted plantea que hay que garantizar equidad y transparencia en el acceso al programa, entonces hubo discrecionalidad o no en la entrega de auxilios económicos antes de iniciar su gestión?

“Todos los estudiantes que han tenido al sol de hoy un auxilio económico, es por que han cumplido con todos los criterios que establece el reglamento. Aquí no se le puede otorgar absolutamente a nadie, aparte de que tenemos un circuito interno para llevar adelante el procedimiento en donde la Contraloría de la República refrenda y si Contraloría ve que el estudiante no cumple con las notas, o hay algún tipo de situación que amerite que no se refrende ese trámite, no se da”.