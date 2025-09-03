Información pública es engavetada

Otra de las peticiones, de otra periodista de este medio, al Ministerio de Seguridad Pública, fue el desglose de las compras e importaciones de armas de fuego, municiones y gases lacrimógenos del 1 de julio de 2024 al 1 de julio de 2025; entre otros detalles.Frank Ábrego, ministro de Seguridad, contestó que la información sería confidencial por ser datos sensitivos que pudieran caer en manos del crimen organizado.La comunicadora solicitó la resolución que vetaría la información por 10 años, como lo establece la Ley de Transparencia, y requirió información con datos generales. A pesar de que se excedieron los ocho días para contestar según la Ley de Procedimiento Adminitrativo o Ley 38 de 2000, aún no hay respuesta.Desde el mes de julio se le requirió entrevista a Ábrego, con agenda abierta y a su disposición, y a la fecha no la ha concedido.'El acceso a la información pública no es una dádiva del Estado, es un deber entregarla y un derecho del ciudadano. El dueño de la información es el ciudadano y para restringirla tiene que ser declarada como tal antes de la petición de información', resaltó Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional.