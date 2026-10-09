ION reprogramará quimioterapias y radioterapias suspendidas por el terremoto

El Instituto Oncológico Nacional (ION) reprogramará para el lunes 12 de octubre de 2026 las quimioterapias, radioterapias, consultas externas y otros procedimientos que no pudieron realizarse este viernes 9 de octubre, debido al terremoto de magnitud 7.2 que sacudió Panamá.

El director general del ION, Julio Santamaría, explicó a Telemetro Reporta que la institución suspendió temporalmente estos servicios como medida preventiva para garantizar la seguridad de los pacientes y del personal médico.

“Lo más importante era la seguridad de los pacientes y del personal”, señaló Santamaría, quien indicó que la atención se interrumpió porque no era seguro continuar con las actividades habituales en esas áreas.

El director aseguró que la estructura del hospital se encuentra en condiciones seguras y que se tomaron medidas para evacuar a los pacientes hospitalizados.

También explicó que, tras recibir el visto bueno del Cuerpo de Bomberos, se permitió el ingreso únicamente de los pacientes que ya estaban recibiendo quimioterapia y cuyos medicamentos se encontraban preparados.

Santamaría añadió que algunos pacientes recibieron autorización para salir del hospital y que otros solicitaron una salida voluntaria, la cual fue concedida. Mientras tanto, el personal de salud y los equipos de seguridad permanecieron atentos a la situación.

Además de las consultas externas y los tratamientos oncológicos, el ION suspendió las cirugías programadas y los estudios de radiología que no pudieron realizarse durante la jornada.

La institución informó que estas atenciones serán reprogramadas a partir del lunes 12 de octubre, mientras que las medidas preventivas se adoptaron en medio de la emergencia provocada por el sismo, que tuvo su epicentro al oeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos.