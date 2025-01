“Estos indicadores no solo reflejan la confianza de los viajeros y aerolíneas en nuestra infraestructura, sino también el compromiso de Panamá en seguir liderando la conectividad aérea en la región. Este crecimiento impulsa directamente nuestra economía y fortalece la industria turística del país”, ponderó Ruiz. Actualmente el aeropuerto de Tocumen se maneja con 16 aerolíneas y 90 destinos.

¿Qué metas se ha planteado el Aeropuerto Internacional de Tocumen para el 2025?

¿Nuevas rutas? ¿Con qué aerolíneas han conversado para aumentar los destinos?

Estamos ahora mismo activamente trabajando en nuevas rutas con diferentes aerolíneas a nivel mundial. Estamos en conversaciones con Qatar. Mientras que Turkish Airlines ya anunció que están esperando los aviones nuevos y van a subir la frecuencia de once vuelos semanales.

Insisto en los destinos, ¿cuál ha sido la ruta más reciente?

¿Han logrado recuperar todas las rutas que fueron suspendidas por la pandemia?

En materia de infraestructura, a finales del año pasado (octubre 2024 para ser más precisos), usted planteó la necesidad que tiene la terminal panameña de construir más puertas de embarque para cumplir la demanda de aviones que tendrá Copa Airlines ¿Qué avances de proyectos hay al respecto?

Aparte de las puertas ¿qué otros proyectos tienen planeado desarrollar este año?

¿En qué fase se encuentra la reparación de las pistas y las plataformas (calles de rodaje sierra de la T2)?

¿En qué fase se encuentra la licitación de las diez puertas de la T2?

¿La licitación y construcción de estas diez puertas forman parte del plan de inversión 2025?

¿A cuánto asciende ese plan de inversión?

¿Qué ha pasado con las concesiones de los aeropuertos provinciales?

Y, ¿qué avances hay sobre la concesión del Aeropuerto Internacional de Tocumen?

Ahora mismo, el Banco de desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF) nos aprobó fondos -no reembolsables- que se utilizarán para llevar a cabo todo estos estudios que se tienen que ver con cuál es la mejor ruta para Tocumen, la cual todavía no la sabemos.

Sobre el tema de la concesión de Tocumen, ya hay una mesa que está evaluando el tema. El presidente, José Raúl Mulino, al igual que mi persona lo que queremos es lo mejor para el país. Entonces, estamos viendo de la forma más profesional y más ordenada, cuál es la solución real y qué es lo mejor para el aeropuerto y para el país. Ahí es donde estamos ahora mismo. Eso no va a ser una decisión del gerente, sino consensuada con toda las partes involucradas, para tomar la mejor decisión en su momento.

¿A cuánto ascienden los fondos del CAF?

Hasta el momento, el CAF nos ha aprobado y confirmado un fondo no reembolsable de $300 mil. Adicionalmente, están gestionando la aprobación de un monto mayor, que será sometido a su junta directiva. Aunque aún no se ha definido la cifra exacta, podemos anticipar que será significativamente superior al monto inicial.

¿Qué estrategias ejecutan para promocionar la ruta aérea de Panamá?

¿Tienen pensado hacer cambios en las tarifas de las aerolíneas?

Las tarifas con las aerolíneas no se han tocado y, obviamente, este es un tema muy delicado. Es algo que se tiene que ver. Aunque todavía no hay decisión tomada sobre el aumento o no de las tarifas, si hay algo que se conversa obviamente (sobre este tema).