¿Juan Carlos Varela volverá a la carrera presidencial? Su hermano ‘Popi’ responde en Radio Panamá

En una entrevista concedida a Radio Panamá, el diputado José Luis Popi Varela abordó diversos temas de la agenda política nacional, pero el foco de la conversación giró en torno a una pregunta recurrente en el escenario político: si su hermano, el expresidente Juan Carlos Varela, evalúa postularse nuevamente como candidato presidencial en las próximas elecciones.

Popi Varela señaló que, hasta el momento, no existe una decisión formal ni un anuncio oficial por parte del exmandatario sobre una eventual candidatura. Aclaró que cualquier determinación de ese calibre debe responder a los tiempos políticos, a la evaluación del contexto nacional y, sobre todo, a un proyecto claro que conecte con las necesidades del país.

Durante la entrevista, el diputado también se refirió a la coyuntura legislativa, los desafíos económicos y sociales que enfrenta Panamá y la importancia de fortalecer la institucionalidad democrática. Subrayó que el debate político debe centrarse en propuestas y soluciones concretas, más allá de los nombres que puedan surgir en el tablero electoral.

Consultado nuevamente sobre el tema presidencial, Popi Varela insistió en que su hermano se mantiene enfocado en actividades privadas y en reflexionar sobre el rumbo del país, sin adelantar aspiraciones. No obstante, reconoció que el interés ciudadano por una posible reaparición de Juan Carlos Varela en la contienda refleja que su figura sigue generando conversación dentro del panorama político panameño.

La entrevista concluyó con un llamado a la prudencia y al respeto de los procesos democráticos, mientras el país comienza a perfilar, aún de manera temprana, el escenario de las próximas elecciones.