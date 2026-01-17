Junta Directiva del Instituto de Meteorología fija aportes de agentes eléctricos para 2026

La Junta Directiva del <a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) </a>aprobó el esquema de aportes que deberán pagar los agentes del Mercado Eléctrico durante el año 2026, de acuerdo con lo establecido en la <b>Resolución IMHPA-JD-005-2025</b>, fechada el 10 de diciembre de 2025 y publicada en <b>Gaceta Oficial </b>este viernes 16 de enero.Según el documento, el presupuesto general del IMHPA para 2026 se fija en $<b>7,855,316.08</b>, monto que corresponde al 0.5 % de la facturación bruta de las empresas distribuidoras de electricidad en la República de Panamá. Este total se divide en partes iguales entre el las plantas generadoras y el de distribución y grandes clientes.En el caso de<b> las plantas generadoras, el aporte asignado asciende a $3,927,658.04</b>, el cual se distribuirá mensualmente con base en la capacidad instalada individual de cada planta, tomando como referencia una capacidad instalada total del sistema de 4,708.08 megavatios (MW).Para las empresas distribuidoras y los grandes clientes, el aporte total también <b>será de $3,927,658.04, calculado de forma proporcional al consumo de energía</b>. El parámetro utilizado es el promedio de retiros de energía de los últimos 12 meses, comprendido entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, que se fijó en 983,894.7386 kilovatios hora (kWh).La resolución detalla que el pago se realizará de manera mensual y que el IMHPA emitirá una certificación individual a cada agente del mercado eléctrico, en la que se especificará el monto correspondiente a pagar durante el año 2026.El documento también advierte que las empresas generadoras que se retiren del mercado deberán cubrir los cargos presupuestados hasta el cierre del año fiscal respectivo, y que los agentes del mercado deberán estar al día en sus aportes para poder realizar trámites ante la institución.La medida entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial y se sustenta en la Ley 209 de 2021 y el Decreto Ejecutivo 2 de 2022, que regulan el financiamiento del IMHPA a través de los aportes de los agentes del Mercado Eléctrico Nacional.