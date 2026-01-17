Junta Directiva del Instituto de Meteorología fija aportes de agentes eléctricos para 2026

La Junta Directiva del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) aprobó el esquema de aportes que deberán pagar los agentes del Mercado Eléctrico durante el año 2026, de acuerdo con lo establecido en la Resolución IMHPA-JD-005-2025, fechada el 10 de diciembre de 2025 y publicada en Gaceta Oficial este viernes 16 de enero.

Según el documento, el presupuesto general del IMHPA para 2026 se fija en $7,855,316.08, monto que corresponde al 0.5 % de la facturación bruta de las empresas distribuidoras de electricidad en la República de Panamá. Este total se divide en partes iguales entre el las plantas generadoras y el de distribución y grandes clientes.

En el caso de las plantas generadoras, el aporte asignado asciende a $3,927,658.04, el cual se distribuirá mensualmente con base en la capacidad instalada individual de cada planta, tomando como referencia una capacidad instalada total del sistema de 4,708.08 megavatios (MW).

Para las empresas distribuidoras y los grandes clientes, el aporte total también será de $3,927,658.04, calculado de forma proporcional al consumo de energía.

El parámetro utilizado es el promedio de retiros de energía de los últimos 12 meses, comprendido entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, que se fijó en 983,894.7386 kilovatios hora (kWh).

La resolución detalla que el pago se realizará de manera mensual y que el IMHPA emitirá una certificación individual a cada agente del mercado eléctrico, en la que se especificará el monto correspondiente a pagar durante el año 2026.

El documento también advierte que las empresas generadoras que se retiren del mercado deberán cubrir los cargos presupuestados hasta el cierre del año fiscal respectivo, y que los agentes del mercado deberán estar al día en sus aportes para poder realizar trámites ante la institución.

La medida entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial y se sustenta en la Ley 209 de 2021 y el Decreto Ejecutivo 2 de 2022, que regulan el financiamiento del IMHPA a través de los aportes de los agentes del Mercado Eléctrico Nacional.