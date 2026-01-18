Justicia paralela, CSJ resuelve incidentes para juzgar a miembros del Parlacen

Además de Varela, Ford y los hermanos Martinelli Linares, hay cuatro personas más que no forman parte del juicio Odebrecht. Se trata de Danna Harrick Attie, Luz Elena de Soussa, Barry William Herman y Javier Díaz Torres. Los tres últimos son prófugos de la justicia y Harrick fue declarada 'en rebeldía' por la juez Baloisa Marquínez en agosto de 2023.El juicio Odebrecht se reanuda este miércoles a las 8.30 de la mañana en el palacio Gil Ponce de la Corte Suprema de Justicia. Se espera que ese día se terminen de admitir las pruebas extraordinarias de la Fiscalía y entonces tendrán los abogados defensores la oportunidad de introducir sus pruebas extraordinarias.