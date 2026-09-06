La Asociación China aclara el origen de su monumento en Panamá

La Asociación China de Panamá aclaró que el monumento ubicado en el Mirador del Puente de las Américas, construido en 2004, no fue concebido como un símbolo de amistad entre Panamá y la República Popular China, sino como un homenaje a la memoria y las contribuciones históricas de la comunidad china en el país.

Según esta asociación, tanto el parque como el monumento fueron concebidos y construidos en 2004 para conmemorar los 150 años de presencia de la diáspora china en Panamá, tomando como punto de partida la llegada de los primeros inmigrantes chinos al país en 1854.

La organización explicó que la obra fue concebida para honrar la memoria de los precursores de la comunidad china en Panamá, quienes contribuyeron a la construcción del Ferrocarril de Panamá y dejaron un legado histórico, cultural, social, económico y humano en el país.

Por ello, sostuvo que el significado fundamental del monumento está relacionado con la memoria histórica y el legado de la diáspora china en Panamá, y no con una representación de la amistad entre los dos Estados.

“En consecuencia, el parque y el monumento constituyen, ante todo, un símbolo de reconocimiento, gratitud y memoria histórica”, indicó la asociación, que agregó que la obra buscaba honrar las contribuciones realizadas durante más de un siglo y medio por la comunidad de ascendencia china al crecimiento, desarrollo y fortalecimiento de Panamá.

La organización destacó que esta precisión busca también rendir homenaje a generaciones de panameños de ascendencia china que, a través de su trabajo, esfuerzo y compromiso, contribuyeron al progreso y consolidación del país y continúan formando parte de su presente y futuro.