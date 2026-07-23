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La desconfianza institucional baja, pero sigue siendo mayoritaria

La Autoridad del Canal de Panamá pasó de 7% a 7,2% en la percepción de credibilidad entre abril y julio.
La Autoridad del Canal de Panamá pasó de 7% a 7,2% en la percepción de credibilidad entre abril y julio. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 24/07/2026 00:00
Aunque la percepción de que ninguna institución tiene credibilidad baja de 44,6% a 40%, la preocupación continúa como la principal emoción y aumenta la frustración

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La percepción ciudadana sobre las instituciones muestra una leve mejoría entre abril y julio, aunque la desconfianza continúa siendo la respuesta más extendida.

El porcentaje de encuestados que considera que ninguna institución tiene credibilidad bajó de 44,6% a 40%.

Aunque la cifra retrocede cuatro puntos porcentuales, sigue siendo la respuesta mayoritaria entre las opciones evaluadas.

Algunas instituciones registran avances. Los Bomberos aumentan su nivel de credibilidad de 6,5% a 8,2%.

La Autoridad del Canal de Panamá pasa de 7% a 7,2%, mientras que la Policía Nacional sube de 4,9% a 6,6%.

La Contraloría General de la República también registra un avance, de 3,1% a 4,6%.

En contraste, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia baja de 5,5% a 3%. El resto de las instituciones evaluadas presenta variaciones menores.

Los resultados muestran una recuperación parcial de la credibilidad de algunas instituciones, especialmente Bomberos, la Autoridad del Canal de Panamá y la Policía Nacional. Sin embargo, la desconfianza institucional sigue siendo una percepción extendida.

La desconfianza institucional baja, pero sigue siendo mayoritaria
La desconfianza institucional baja, pero sigue siendo mayoritaria
La preocupación sigue como principal emoción

El estado de ánimo ciudadano también refleja el contexto económico y social.

La preocupación continúa como la emoción predominante, aunque baja de 34,1% en abril a 30% en julio.

En contraste, la frustración aumenta de 10,6% a 13,2%, mientras que el estrés pasa de 9,9% a 10,5%.

La molestia también sube, de 11,7% a 12,5%.

Al mismo tiempo, la calma o tranquilidad aumenta de 15,1% a 17%.

El optimismo se mantiene prácticamente estable y pasa de 4,5% a 4,1%.

La desconfianza institucional baja, pero sigue siendo mayoritaria
La desconfianza institucional baja, pero sigue siendo mayoritaria

El resultado muestra una moderación de la preocupación, pero un repunte de emociones negativas como la frustración, el estrés y la molestia.

El estado de ánimo ciudadano refleja así una combinación de preocupación económica y tensión inmediata, aunque también registra un aumento de la calma o tranquilidad.

Los resultados corresponden a la más reciente medición de Vea Panamá, realizada por Prodigious Consulting y La Estrella de Panamá.

La encuesta incluyó 1.508 entrevistas personalizadas a personas mayores de 18 años residentes en Panamá. La muestra abarcó las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Coclé, Veraguas, Colón, Los Santos y Herrera, con presencia en más de 30 distritos y 70 corregimientos.

La recolección de los datos se realizó entre el 12 y el 16 de julio de 2026, mediante entrevistas cara a cara y con selección aleatoria del entrevistado dentro del hogar seleccionado. La muestra se distribuyó de forma equitativa entre hombres y mujeres.

El estudio tiene un margen de error de 2,5%, un nivel de confianza de 95% y un nivel de análisis concluyente. La medición permite comparar los resultados de julio con la encuesta realizada entre el 12 y el 16 de abril de 2026.

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