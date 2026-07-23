La desconfianza institucional baja, pero sigue siendo mayoritaria

El resultado muestra una moderación de la preocupación, pero un repunte de emociones negativas como la frustración, el estrés y la molestia.El estado de ánimo ciudadano refleja así una combinación de preocupación económica y tensión inmediata, aunque también registra un aumento de la calma o tranquilidad.Los resultados corresponden a la más reciente medición de Vea Panamá, realizada por Prodigious Consulting y La Estrella de Panamá.La encuesta incluyó 1.508 entrevistas personalizadas a personas mayores de 18 años residentes en Panamá. La muestra abarcó las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Coclé, Veraguas, Colón, Los Santos y Herrera, con presencia en más de 30 distritos y 70 corregimientos.La recolección de los datos se realizó entre el 12 y el 16 de julio de 2026, mediante entrevistas cara a cara y con selección aleatoria del entrevistado dentro del hogar seleccionado. La muestra se distribuyó de forma equitativa entre hombres y mujeres.El estudio tiene un margen de error de 2,5%, un nivel de confianza de 95% y un nivel de análisis concluyente. La medición permite comparar los resultados de julio con la encuesta realizada entre el 12 y el 16 de abril de 2026.