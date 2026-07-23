La desconfianza institucional baja, pero sigue siendo mayoritaria

La percepción ciudadana sobre las instituciones muestra una leve mejoría entre abril y julio, aunque la desconfianza continúa siendo la respuesta más extendida. El porcentaje de encuestados que considera que ninguna institución tiene credibilidad bajó de 44,6% a 40%. Aunque la cifra retrocede cuatro puntos porcentuales, sigue siendo la respuesta mayoritaria entre las opciones evaluadas. Algunas instituciones registran avances. Los Bomberos aumentan su nivel de credibilidad de 6,5% a 8,2%.

La Autoridad del Canal de Panamá pasa de 7% a 7,2%, mientras que la Policía Nacional sube de 4,9% a 6,6%. La Contraloría General de la República también registra un avance, de 3,1% a 4,6%. En contraste, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia baja de 5,5% a 3%. El resto de las instituciones evaluadas presenta variaciones menores. Los resultados muestran una recuperación parcial de la credibilidad de algunas instituciones, especialmente Bomberos, la Autoridad del Canal de Panamá y la Policía Nacional. Sin embargo, la desconfianza institucional sigue siendo una percepción extendida.

La preocupación sigue como principal emoción

El estado de ánimo ciudadano también refleja el contexto económico y social. La preocupación continúa como la emoción predominante, aunque baja de 34,1% en abril a 30% en julio. En contraste, la frustración aumenta de 10,6% a 13,2%, mientras que el estrés pasa de 9,9% a 10,5%. La molestia también sube, de 11,7% a 12,5%. Al mismo tiempo, la calma o tranquilidad aumenta de 15,1% a 17%. El optimismo se mantiene prácticamente estable y pasa de 4,5% a 4,1%.