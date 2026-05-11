La otra cara del cáncer infantil: Arturo y las noches sin luz, sin paz y sin respuestas

Actualmente, Panamá registra un porcentaje de supervivencia del 67%, pero acompañado de un esfuerzo titánico y mancomunado podría lograr un 90%. 'Panamá ya avanzó, pero todavía está lejos de donde podría estar', expresa la oncóloga pediatra del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel.Ante este reto, se abre el paso a uno de los grandes desafíos en la atención y posterior tratamiento oncológico para la infancia: la escasez de especialistas en esta rama. La dra. Karina Quintero explica que, aunque no considera este factor como una limitante en la asistencia médica de los pacientes, la necesidad es clara y palpable. 'Nosotros requerimos de muchos especialistas. Específicamente, hablando de oncología pediátrica, somos cuatro', señala.Y los desafíos parecían extenderse como un hilo. En términos más precisos, Panamá solo cuenta con una cirujana oncóloga pediátrica.El tratamiento oncológico infantil no solo exige tiempo y especialistas: también implica costos extremadamente altos. La doctora Quintero explica que algunos pacientes requieren terapias altamente especializadas, como el anti-GD2 utilizado para tratar neuroblastomas avanzados, cuyo valor puede alcanzar los $20 mil por vial y hasta medio millón de dólares por tratamiento completo. Sin embargo, insistió en que el diagnóstico oportuno puede marcar una diferencia enorme, ya que detectar el cáncer en etapas tempranas muchas veces permite tratarlo únicamente con cirugía y evita terapias mucho más complejas y costosas.La especialista se apropia de una nota: 'El tratamiento oncológico es muy costoso... Es más económico hablar de diagnóstico oportuno'.