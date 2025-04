Las 10 frases de impacto que dijo Mulino en sus entrevistas sobre el Canal, Trump y amnistía

En el encuentro que duró aproximadamente 30 minutos, el mandatario resaltó diferentes puntos y 'La Decana' recopiló las 10 frases más impactantes sobre dicha entrevista.

Estas son:

1. “En todo momento le dejé claro al Canciller y al ministro de Seguridad que esto no era ni base ni estadía permanente en el país (...) El acuerdo no cede soberanía, el acuerdo no cede el territorio a nadie. El acuerdo no es indefinido, tiene fecha de cumpleaños”.

2. (Sobre 'Primero y Libre') “El Canal no ha tomado una decisión, eso tiene que ir a la junta directiva”.

3. "La reunión con Hegseth a puertas cerradas fue buena. Le preguntó al secretario: 'Qué es lo que ustedes saben de [la presencia] China', y él me dice: 'Ese más es un tema de percepción que de realidad'".

4. “Los chinos no son problema en Panamá, se lo dije claramente al señor secretario: nosotros no tenemos problema con los chinos, ni los chinos con nosotros”.

5. "Lo que están diciendo [Trump y Hegseth] no es la realidad. Yo se los he dicho. Ellos especulan, yo no puedo especular aquí".

6. "Con el acuerdo habrá movilizaciones [del ejército estadounidense] que informaremos. Panamá necesita eso, porque a diferencia de otros países, tenemos un centro de poder neurálgico, donde pasan intereses políticos, geopolíticos, comerciales y marítimos. El país tiene que convivir con todos ellos".