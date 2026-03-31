Las 5 claves de Panamá y el mundo | 31 de marzo

La agenda informativa de Panamá y el mundo llega cargada de hechos relevantes en el ámbito político, legislativo e internacional.

-El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, participó en una recepción ofrecida por Estados Unidos a bordo del USS Nimitz, anclado en la bahía de Panamá como parte de su recorrido entre la Costa Oeste y la Costa Este. El funcionario destacó que su llegada simboliza la cooperación regional.

-La Asamblea Nacional de Panamá podría vivir una jornada clave con la discusión del Reglamento Interno. La Comisión de Credenciales se reunirá para votar el texto único que será enviado a segundo debate.

-El pleno de la Asamblea aprobó devolver a primer debate el proyecto de ley sobre el derecho a réplica, en medio de cuestionamientos por su posible impacto en la libertad de expresión.

-La selección de Ghana anunció la destitución de su entrenador, Otto Addo, a menos de 80 días del inicio del Mundial 2026, en una decisión marcada por los recientes malos resultados y el bajo rendimiento del equipo en partidos amistosos.

-La NASA avanza en su ambicioso programa espacial con el inminente lanzamiento de Artemis II, que marcará el regreso del ser humano a la órbita lunar tras más de 50 años. En esta misión también participará Argentina, integrándose a uno de los proyectos espaciales más relevantes de las últimas décadas.