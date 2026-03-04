Las 5 claves de Panamá y el mundo | 4 de marzo

Este miércoles 4 de marzo la agenda informativa de Panamá y el mundo llega marcada por temas económicos, legislativos y geopolíticos que generan amplio interés.

-La empresa Serviestiba reafirmó la continuidad de sus operaciones y su compromiso con la estabilidad laboral, en medio del proceso de transición que atraviesan los puertos de Balboa y Cristóbal tras la salida de Panama Ports Company. La compañía destacó que mantiene sus servicios activos y que prioriza la protección de los empleos vinculados a la actividad portuaria, en un contexto clave para el comercio marítimo del país.

-La Asamblea Nacional avanzó en la reforma de su normativa interna. La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales aprobó en primer debate varios artículos del proyecto que modifica el Reglamento Orgánico del Régimen Interno. Entre los puntos avalados figura la ampliación de la protección laboral para los diputados suplentes, tema que generó discusión entre los comisionados.

-El Consejo de Gabinete dio luz verde a un crédito adicional extraordinario por 17,889,987 dólares a favor del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Los recursos serán destinados exclusivamente a la primera fase del proyecto de construcción de puentes zarzos en distintas regiones del país, una iniciativa que busca mejorar la conectividad en áreas rurales y de difícil acceso.

-El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que las fuerzas armadas estadounidenses mantienen “control total de los cielos iraníes”, declaraciones que se producen en un contexto de tensión en Medio Oriente y que podrían tener repercusiones diplomáticas.

-El Gobierno de China expresó su respaldo a España y rechazó que el comercio internacional sea utilizado como mecanismo de presión política por parte de Estados Unidos, según informó el diario El Mundo. La postura china se enmarca en el debate global sobre las relaciones comerciales y las tensiones entre potencias.