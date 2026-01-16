Las 5 claves del día en Panamá y el mundo | 16 de enero

Este viernes 16 de enero, la agenda informativa en Panamá estuvo marcada por una serie de acontecimientos de alto impacto tanto a nivel nacional como internacional.

-El Gobierno de la República de Panamá confirmó la liberación del ciudadano panameño Olmedo Javier Núñez, quien se encontraba detenido de manera arbitraria en un centro de reclusión del régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela, desde junio de 2025.

-En el ámbito diplomático, el presidente José Raúl Mulino viajó este viernes a la ciudad de Asunción, Paraguay, donde participará como testigo de honor en la firma del Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, acto oficial previsto para este sábado 17 de enero.

-En el plano tecnológico, la red social X registró su segunda caída en menos de una semana. Usuarios de la plataforma, utilizada ampliamente para informarse y emitir opiniones en tiempo real, reportaron fallas similares a las ocurridas el pasado lunes.

-La Alcaldía de Panamá presentó el cronograma de actividades de los parques temáticos, una iniciativa que tiene como objetivo transformar distintos espacios públicos de la ciudad en puntos de encuentro dedicados al entretenimiento, el aprendizaje y la recreación de niños, jóvenes y adultos durante el mes de enero.

-Por otra parte, el reconocido cantante Julio Iglesias rompió su silencio y se pronunció públicamente sobre las acusaciones presentadas por dos exempleadas, quienes lo denunciaron ante la justicia española por presuntos delitos sexuales y trata de personas.

Estos hechos marcaron una jornada informativa de amplio alcance y repercusión en la opinión pública.