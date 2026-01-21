Las 5 claves del día en Panamá y el mundo | 21 de enero

Este <b>miércoles 21 de enero</b>, la agenda informativa en Panamá está marcada por hechos relevantes en el ámbito <b>nacional e internacional</b>, con énfasis en seguridad, justicia, relaciones exteriores y temas económicos.-El <b>Ministerio de Seguridad Pública</b> anunció el <b>refuerzo de la seguridad en la provincia de Bocas del Toro</b> con la incorporación de <b>50 nuevos agentes de la Policía Nacional</b> y un número adicional de <b>vehículos patrulla</b>, que serán desplegados en distintos puntos para contrarrestar los recientes hurtos en áreas productivas y fortalecer la presencia policial.-<b>Se reanuda la audiencia del caso Odebrecht</b>, con la presentación de <b>pruebas extraordinarias por parte de la Fiscalía Anticorrupción</b>, en uno de los procesos más relevantes contra la corrupción en el país.-El <b>embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera</b>, destacó el fortalecimiento de la <b>cooperación bilateral</b> tras la visita oficial del <b>senador Bernie Moreno</b>, centrada en temas de <b>infraestructura crítica, seguridad regional y oportunidades comerciales</b>, en línea con las prioridades estratégicas impulsadas por la <b>Casa Blanca</b>.-El <b>Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida)</b> informó la adopción de medidas para <b>restringir el uso de ocho plaguicidas</b> en el país, debido a los <b>riesgos que representan para la salud pública y el ambiente</b>.-El <b>Gobierno interino de Venezuela</b> confirmó el ingreso de los <b>primeros recursos provenientes de la venta de petróleo</b>, en un contexto marcado por la reconfiguración del sector energético, la presión internacional y los esfuerzos por <b>estabilizar el mercado cambiario, proteger los salarios y enfrentar la inflación</b>, tras la captura de <b>Nicolás Maduro</b>.