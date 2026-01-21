Las 5 claves del día en Panamá y el mundo | 21 de enero

Este miércoles 21 de enero, la agenda informativa en Panamá está marcada por hechos relevantes en el ámbito nacional e internacional, con énfasis en seguridad, justicia, relaciones exteriores y temas económicos.

-El Ministerio de Seguridad Pública anunció el refuerzo de la seguridad en la provincia de Bocas del Toro con la incorporación de 50 nuevos agentes de la Policía Nacional y un número adicional de vehículos patrulla, que serán desplegados en distintos puntos para contrarrestar los recientes hurtos en áreas productivas y fortalecer la presencia policial.

-Se reanuda la audiencia del caso Odebrecht, con la presentación de pruebas extraordinarias por parte de la Fiscalía Anticorrupción, en uno de los procesos más relevantes contra la corrupción en el país.

-El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, destacó el fortalecimiento de la cooperación bilateral tras la visita oficial del senador Bernie Moreno, centrada en temas de infraestructura crítica, seguridad regional y oportunidades comerciales, en línea con las prioridades estratégicas impulsadas por la Casa Blanca.

-El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) informó la adopción de medidas para restringir el uso de ocho plaguicidas en el país, debido a los riesgos que representan para la salud pública y el ambiente.

-El Gobierno interino de Venezuela confirmó el ingreso de los primeros recursos provenientes de la venta de petróleo, en un contexto marcado por la reconfiguración del sector energético, la presión internacional y los esfuerzos por estabilizar el mercado cambiario, proteger los salarios y enfrentar la inflación, tras la captura de Nicolás Maduro.