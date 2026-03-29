Las 5 claves del día en Panamá y el mundo | 29 de marzo

Estas son las claves que marcan la agenda informativa.

Agroferias del IMA: dónde comprar barato este 30 y 31 de marzo

Las agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúan siendo un salvavidas para miles de familias panameñas. Este 30 y 31 de marzo se habilitarán nuevos puntos de venta con productos de la canasta básica a precios accesibles.

Estas jornadas regresaron recientemente tras una pausa por problemas presupuestarios, con el objetivo de garantizar alimentos económicos en medio del alza del costo de vida.

Los consumidores pueden adquirir arroz, granos, carnes, verduras y otros productos esenciales directamente del productor, lo que reduce costos frente al comercio tradicional.

Proponen eliminar el etiquetado frontal de alimentos

El debate sobre la salud y la información al consumidor se intensifica. Empresarios plantean sustituir el etiquetado frontal de advertencia por un sistema electrónico.

La propuesta apunta a trasladar la información nutricional a plataformas digitales, lo que ha generado preocupación entre sectores que consideran que esto podría dificultar el acceso inmediato a datos clave sobre los productos.

El tema reabre la discusión entre salud pública, regulación y libertad empresarial.

Niñez en abandono: una deuda pendiente del Estado

Uno de los temas más sensibles del país vuelve a encender las alarmas: la situación de niños y adolescentes en abandono.

Expertos advierten que se trata de un problema estructural que refleja fallas en el sistema de protección social, con consecuencias a largo plazo en educación, seguridad y desarrollo humano.

La falta de políticas sostenidas y recursos adecuados sigue siendo uno de los principales obstáculos para enfrentar esta crisis.

Mario brilla en Japón con estreno mundial

En el plano internacional, la cultura pop toma protagonismo con el preestreno mundial de una nueva producción inspirada en Super Mario Galaxy en Kioto, Japón.

El evento reunió a fanáticos y medios en una celebración que confirma el impacto global de la icónica franquicia de Nintendo, consolidando su legado en la industria del entretenimiento.

Caso Alas Chiricanas: extradición clave avanza

En materia judicial, el histórico caso de Alas Chiricanas registra avances importantes. Autoridades destacan la extradición de un sospechoso clave, en un proceso que ha tardado décadas en avanzar.

El caso, considerado uno de los atentados más graves en la historia del país, entra en una fase decisiva gracias a la cooperación internacional y presión judicial.