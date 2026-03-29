Las 5 noticias que marcan la tarde en Panamá | 29 de marzo

Maduro rompe el silencio desde prisión en EE.UU.

El líder venezolano Nicolás Maduro emitió su primer mensaje desde una cárcel en Estados Unidos, asegurando que se mantiene “firme y sereno”.

El pronunciamiento se produce en medio de su proceso judicial, en un contexto de alta tensión política y atención internacional, mientras sus seguidores y detractores reaccionan a su situación.

Ulloa pide vivir la Semana Santa con sentido

En Panamá, el arzobispo José Domingo Ulloa hizo un llamado a los fieles a no vivir la Semana Santa como una rutina, sino con reflexión y compromiso espiritual.

Durante las celebraciones religiosas, insistió en que la fe debe traducirse en acciones concretas frente a problemas como la injusticia y la violencia.

Bono a jubilados: quiénes no cobrarán en abril

En el ámbito económico, se conocieron detalles del pago del bono permanente a jubilados.

Algunos beneficiarios no recibirán el desembolso en abril debido a criterios establecidos en el programa, que contempla pagos escalonados durante el año para complementar sus ingresos.

Bioetanol avanza, pero con condiciones

El debate sobre el uso de bioetanol en Panamá sigue tomando fuerza.

El gremio ADAP respaldó su implementación, aunque advirtió que el país debe cumplir con estándares internacionales para garantizar calidad, seguridad y sostenibilidad en su uso.

Las Tablas ya tiene reinas para el 2027

En el plano cultural, el tradicional enfrentamiento entre Calle Arriba y Calle Abajo de Las Tablas ya tiene a sus nuevas soberanas para el Carnaval 2027.

Este anuncio marca el inicio de la preparación de una de las festividades más importantes del país, que cada año atrae a miles de visitantes.