Las 5 noticias que marcan la tarde en Panamá | 29 de marzo

<b>Maduro rompe el silencio desde prisión en EE.UU.</b>El líder venezolano Nicolás Maduro emitió su primer mensaje desde una cárcel en Estados Unidos, asegurando que se mantiene 'firme y sereno'.El pronunciamiento se produce en medio de su proceso judicial, en un contexto de alta tensión política y atención internacional, mientras sus seguidores y detractores reaccionan a su situación.<b>Ulloa pide vivir la Semana Santa con sentido</b>En Panamá, el arzobispo José Domingo Ulloa hizo un llamado a los fieles a no vivir la Semana Santa como una rutina, sino con reflexión y compromiso espiritual.Durante las celebraciones religiosas, insistió en que la fe debe traducirse en acciones concretas frente a problemas como la injusticia y la violencia.<b>Bono a jubilados: quiénes no cobrarán en abril</b>En el ámbito económico, se conocieron detalles del pago del bono permanente a jubilados.Algunos beneficiarios no recibirán el desembolso en abril debido a criterios establecidos en el programa, que contempla pagos escalonados durante el año para complementar sus ingresos.<b>Bioetanol avanza, pero con condiciones</b><b>El debate sobre el uso de bioetanol en Panamá sigue tomando fuerza.</b>El gremio ADAP respaldó su implementación, aunque advirtió que el país debe cumplir con estándares internacionales para garantizar calidad, seguridad y sostenibilidad en su uso.<b>Las Tablas ya tiene reinas para el 2027</b>En el plano cultural, el tradicional enfrentamiento entre Calle Arriba y Calle Abajo de Las Tablas ya tiene a sus nuevas soberanas para el Carnaval 2027.Este anuncio marca el inicio de la preparación de una de las festividades más importantes del país, que cada año atrae a miles de visitantes.