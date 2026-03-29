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Panamá será sede regional del Fondo Verde para el Clima en América Latina

El copresidente Seyni Nafo (Malí) subrayó que la decisión de establecer oficinas regionales “acercará aún más al Fondo a los países a los que sirve”
El copresidente Seyni Nafo (Malí) subrayó que la decisión de establecer oficinas regionales “acercará aún más al Fondo a los países a los que sirve” Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 29/03/2026 17:05
El anuncio se enmarca en la aprobación de $960,3 millones en nueva financiación climática para países en desarrollo

Ciudad de Panamá ha sido seleccionada como sede regional del Fondo Verde para el Clima (FVC) para América Latina y el Caribe, en una decisión histórica tomada durante la 44.ª reunión de su Junta Directiva (B.44), celebrada en Songdo, República de Corea, del 25 al 28 de marzo de 2026.

El anuncio se enmarca en la aprobación de $960,3 millones en nueva financiación climática para países en desarrollo, que permitirá la ejecución de 18 proyectos de acción climática en todo el mundo.

Con estas aprobaciones, la cartera del FVC supera los $20.000 millones distribuidos en 354 proyectos y programas, consolidándose como el principal fondo climático global para países en desarrollo.

Sedes

Por primera vez, el FVC establecerá oficinas regionales en distintas partes del mundo, acercando su presencia física a los países beneficiarios. Además de Panamá, se han definido sedes en:

Amán, Jordania (Europa del Este, Asia Central y Oriente Medio).

Nairobi, Kenia y Abiyán, Costa de Marfil (África).

Suva, Fiji (Pacífico).

La sede central en Corea del Sur continuará atendiendo Asia Oriental, Sudeste y Sur de Asia.

Financiamiento

La reunión B.44 destinó casi la mitad de los nuevos recursos —unos $441 millones— a proyectos en África. Entre ellos destaca ASCENT-GREEN, un programa de $250 millones junto al Banco Mundial para mejorar el acceso resiliente a la energía en 21 países del este y sur del continente.

Asimismo, se aprobaron las primeras inversiones del FVC en proyectos nacionales en Chad, Jamaica y Bahamas, y la acreditación de 10 nuevas entidades, seis de ellas de acceso directo en países como Barbados, Bután, Kirguistán, Nigeria, Palestina y Corea del Sur.

El copresidente Seyni Nafo (Malí) subrayó que la decisión de establecer oficinas regionales “acercará aún más al Fondo a los países a los que sirve”.

Por su parte, Leif Holmberg (Suecia) destacó que las reformas en curso están “facilitando el acceso a la financiación climática” y aumentando la eficiencia del FVC.

La directora ejecutiva, Mafalda Duarte, calificó la apertura de sedes regionales como “un hito” que incrementará el impacto y compromiso del Fondo, y agradeció a los 43 países que manifestaron interés en albergar oficinas.

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