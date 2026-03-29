Panamá será sede regional del Fondo Verde para el Clima en América Latina

Ciudad de Panamá ha sido seleccionada como sede regional del Fondo Verde para el Clima (FVC) para América Latina y el Caribe, en una decisión histórica tomada durante la 44.ª reunión de su Junta Directiva (B.44), celebrada en Songdo, República de Corea, del 25 al 28 de marzo de 2026. El anuncio se enmarca en la aprobación de $960,3 millones en nueva financiación climática para países en desarrollo, que permitirá la ejecución de 18 proyectos de acción climática en todo el mundo. Con estas aprobaciones, la cartera del FVC supera los $20.000 millones distribuidos en 354 proyectos y programas, consolidándose como el principal fondo climático global para países en desarrollo.

Sedes

Por primera vez, el FVC establecerá oficinas regionales en distintas partes del mundo, acercando su presencia física a los países beneficiarios. Además de Panamá, se han definido sedes en: Amán, Jordania (Europa del Este, Asia Central y Oriente Medio). Nairobi, Kenia y Abiyán, Costa de Marfil (África). Suva, Fiji (Pacífico). La sede central en Corea del Sur continuará atendiendo Asia Oriental, Sudeste y Sur de Asia.

Financiamiento