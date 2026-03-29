Panamá será sede regional del Fondo Verde para el Clima en América Latina

La reunión B.44 destinó casi la mitad de los nuevos recursos —unos <b>$441 millones</b>— a proyectos en África. Entre ellos destaca ASCENT-GREEN, un programa de <b>$250 millones</b> junto al Banco Mundial para mejorar el acceso resiliente a la energía en 21 países del este y sur del continente.Asimismo, se aprobaron las primeras inversiones del FVC en proyectos nacionales en Chad, Jamaica y Bahamas, y la acreditación de 10 nuevas entidades, seis de ellas de acceso directo en países como Barbados, Bután, Kirguistán, Nigeria, Palestina y Corea del Sur.El copresidente Seyni Nafo (Malí) subrayó que la decisión de establecer oficinas regionales 'acercará aún más al Fondo a los países a los que sirve'. Por su parte, Leif Holmberg (Suecia) destacó que las reformas en curso están 'facilitando el acceso a la financiación climática' y aumentando la eficiencia del FVC.La directora ejecutiva, Mafalda Duarte, calificó la apertura de sedes regionales como 'un hito' que incrementará el impacto y compromiso del Fondo, y agradeció a los 43 países que manifestaron interés en albergar oficinas.