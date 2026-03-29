Roban 12 toneladas de KitKat en Europa: ¿qué pasó?

La empresa Nestlé confirmó el robo de 12 toneladas de productos KitKat (413,793 barras), que iban en tránsito entre la fábrica en el centro de Italia y su destino en Polonia.

“Estamos trabajando estrechamente con las autoridades locales y nuestros socios de la cadena de suministro para investigar el incidente”, se lee en el comunicado.

La empresa aseguró que no existen preocupaciones respecto a la seguridad de los consumidores, y el suministro no se ha visto afectado.

Las autoridades locales italianas confirmaron que el caso está bajo investigación, en coordinación con socios de la cadena de suministro.

Aunque se trata de un cargamento significativo, las autoridades y Nestlé señalaron que no habrá escasez en tiendas durante Semana Santa, una temporada alta de demanda.

Nestlé produce KitKat en varias plantas estratégicas de Europa, siendo Italia, Alemania y Reino Unido los principales centros de fabricación.

La planta italiana es clave para el suministro hacia Europa Central y del Este, mientras que la producción británica abastece gran parte del mercado occidental