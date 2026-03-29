ADAP respalda uso de bioetanol en Panamá, pero exige estándares internacionales

La Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP) reiteró su respaldo al uso de bioetanol en las gasolinas, en medio del primer debate del proyecto de ley que busca incorporar este componente a los combustibles en el país.

El gremio, no obstante, subrayó que la calidad del producto y el cumplimiento de estándares internacionales serán determinantes para una implementación segura.

La posición fue presentada ante la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional mediante una nota remitida el pasado 17 de marzo, en la que la asociación expresó su apertura a iniciativas orientadas a promover alternativas energéticas más sostenibles y a diversificar la matriz energética nacional.

Fabricantes avalan mezclas de hasta 10%

Según el gremio automotor, diversos fabricantes de vehículos respaldan el uso de mezclas de gasolina con hasta 10% de bioetanol, siempre que el combustible cumpla con estándares internacionales.

Esta referencia técnica demuestra que, bajo condiciones adecuadas, la incorporación del biocombustible puede ser compatible con los vehículos que cuentan con respaldo oficial de sus fabricantes.

La asociación destacó que este punto es clave para dar confianza al mercado y a los consumidores, especialmente en un contexto de transición hacia energías más limpias.

Garantías en toda la cadena de suministro

ADAP enfatizó que la implementación del bioetanol debe garantizar condiciones adecuadas en cada etapa de la cadena: producción, almacenamiento, transporte y distribución.

El gremio advirtió que estas condiciones son indispensables para asegurar el correcto desempeño de los motores y evitar riesgos asociados a combustibles fuera de especificación.

En este sentido, insistió en que la discusión del proyecto debe priorizar la calidad del combustible como eje central de la política pública.

Evaluación del parque automotor

Otro de los puntos señalados por la asociación es la necesidad de evaluar la medida tomando en cuenta el parque automotor existente en Panamá.

La organización considera que este análisis permitirá una implementación técnicamente adecuada, que proteja tanto a los consumidores como a los vehículos en circulación.

El gremio sostuvo que cualquier medida debe orientarse a proteger al consumidor, preservar la integridad del parque automotor y fortalecer la seguridad jurídica del país.