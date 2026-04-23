Las 5 noticias que debes leer hoy | 23 de abril

Apagón deja sin luz a la capital y Panamá Oeste

Un apagón sorprendió a residentes de la ciudad de Panamá y Panamá Oeste, luego de una falla registrada en la planta de Gatún. Las empresas ENSA y Naturgy confirmaron el incidente, que provocó interrupciones del servicio eléctrico en varios sectores, generando molestias y preocupación entre los usuarios.

Coco Parque: el sitio más viral del momento en Panamá

Coco Parque se ha convertido en el lugar más comentado en redes sociales, atrayendo a cientos de visitantes tras una polémica que lo puso en el ojo público. El sitio ha ganado popularidad rápidamente, incluso con venta de artículos y contenido viral que sigue aumentando su exposición.

Gobierno y sector pesquero acuerdan impulsar exportaciones

Autoridades y representantes del sector pesquero avanzaron en una hoja de ruta que busca fortalecer las exportaciones del país. El plan contempla mejorar la producción, aumentar la competitividad y abrir nuevas oportunidades en mercados internacionales.

Meduca investiga mensajes con amenazas en escuela de Panamá Oeste

El Ministerio de Educación inició una investigación tras la aparición de mensajes con amenazas en un plantel educativo de Panamá Oeste. La situación generó inquietud en la comunidad escolar, mientras las autoridades buscan esclarecer lo ocurrido y garantizar la seguridad.

Repartidores piden mediación ante conflicto con plataforma

Conductores de reparto mantienen un paro y han solicitado la intervención de la Cámara de Comercio para mediar en el conflicto con la plataforma digital. Los trabajadores denuncian afectaciones en sus ingresos debido a cambios en el sistema de pago.

Productores alertan por alza de precios ante fenómeno de El Niño

Productores del país manifestaron preocupación por posibles aumentos en los precios de alimentos debido al fenómeno de El Niño. Advierten que las condiciones climáticas podrían afectar la producción agrícola, impactando directamente el costo de la canasta básica.