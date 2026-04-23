Coco Parque, el spot más viral del momento con merch y todo lo que debes saber para llegar

<b>Entre las mejoras planificadas se incluyen:</b>Áreas de juegos para niñosEspacios habilitados para mascotasSenderos para caminarLa visión es desarrollar un parque sencillo, accesible y en armonía con el paisaje, sin perder su esencia abierta frente al mar.<b>Así puedes llegar a Coco Parque</b>Antes de ir, toma en cuenta esto: no hay estacionamientos.<b>En Uber</b>- Solo escribe 'Coco Parque' y llegarás directamente.<b>En bus</b><i> - Toma una ruta Panamá Viejo.</i><i>- Baja en la parada del Mini Super Fuente Dorada</i><i>- Camina hasta el final de la calle.</i><b>La vista que tiene a todos hablando </b>Quienes ya han ido coinciden en algo: la vista al mar es impresionante. Es ideal para fotos, relajarse o simplemente desconectarse.<b>Horario de Coco Parque</b>Todos los díasDe 6:00 a 19:00 horas<b>Reglas que debes respetar</b><i>- Supervisar a los niños</i><i>- No usar sonido alto ni hacer eventos sin permiso</i><i>- Mascotas con correa</i><i>- No fumar</i><i>- Depositar la basura en su lugar</i><i>- No ingresar autos ni motos</i>Es importante destacar que la representante Vamvas ha sido muy elogiada por figuras políticas entre ellas la alcalde de San Miguelito, Irma Hernández, quien expresó: <b>'El espacio público, es público'</b>.