Coco Parque, el spot más viral del momento con merch y todo lo que debes saber para llegar

Coco Parque pasó de ser un espacio poco conocido a convertirse en uno de los lugares más virales de Panamá. Con una vista privilegiada al mar, una historia que encendió las redes y hasta merchandising propio, hoy todos quieren saber cómo llegar. ¿Por qué Coco Parque se volvió viral? El auge del parque no fue casual. Todo comenzó cuando la representante de San Francisco, Serena Vamvas, confrontó la obstrucción de una servidumbre que impedía el acceso al área por más de 2 décadas. ¿Pueden creer? En medio del momento, mostró el documento oficial firmado por el alcalde Mayer Mizrachi que autorizaba la acción y lanzó una frase que explotó en redes: “La autoridad competente soy yo”

La escena se volvió tendencia, generando apoyo ciudadano y colocando el tema en el centro de la conversación nacional. De garita a parque abierto Tras la polémica, se ordenó la demolición de una garita que bloqueaba el paso. Esto permitió recuperar el acceso a Coco Parque, que hoy es un gran espacio abierto frente al mar. Actualmente, el sitio no cuenta con muchas amenidades, pero su ubicación y vista lo han convertido en un punto de encuentro para quienes buscan un lugar distinto en la ciudad.

Merch viral para mejorar el parque El impacto fue tal que la frase se transformó en identidad. Hoy circula merchandising con “La autoridad competente soy yo” y “Coco Parque Va” cuyo objetivo es recaudar fondos para mejorar el espacio. El proyecto contempla una inversión aproximada de 700 mil dólares para adecuar el terreno, que actualmente requiere nivelación por su cercanía al mar.