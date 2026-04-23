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Coco Parque, el spot más viral del momento con merch y todo lo que debes saber para llegar

Es importante destacar que la representante Vamvas ha sido muy elogiada por figuras políticas.
Es importante destacar que la representante Vamvas ha sido muy elogiada por figuras políticas. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Laura Chang
  • 23/04/2026 09:44
El auge del parque no fue casual. Todo comenzó cuando la representante de San Francisco, Serena Vamvas, confrontó la obstrucción de una servidumbre que impedía el acceso al área.

Coco Parque pasó de ser un espacio poco conocido a convertirse en uno de los lugares más virales de Panamá.

Con una vista privilegiada al mar, una historia que encendió las redes y hasta merchandising propio, hoy todos quieren saber cómo llegar.

¿Por qué Coco Parque se volvió viral?

El auge del parque no fue casual. Todo comenzó cuando la representante de San Francisco, Serena Vamvas, confrontó la obstrucción de una servidumbre que impedía el acceso al área por más de 2 décadas. ¿Pueden creer?

En medio del momento, mostró el documento oficial firmado por el alcalde Mayer Mizrachi que autorizaba la acción y lanzó una frase que explotó en redes:

“La autoridad competente soy yo”

La escena se volvió tendencia, generando apoyo ciudadano y colocando el tema en el centro de la conversación nacional.

De garita a parque abierto

Tras la polémica, se ordenó la demolición de una garita que bloqueaba el paso. Esto permitió recuperar el acceso a Coco Parque, que hoy es un gran espacio abierto frente al mar.

Actualmente, el sitio no cuenta con muchas amenidades, pero su ubicación y vista lo han convertido en un punto de encuentro para quienes buscan un lugar distinto en la ciudad.

Tras la demolición, la representante Vamvas convocó al público a visitar el Coco Parque, quienes no dudaron en aprovechar este momento histórico.
Tras la demolición, la representante Vamvas convocó al público a visitar el Coco Parque, quienes no dudaron en aprovechar este momento histórico. Redes sociales

Merch viral para mejorar el parque

El impacto fue tal que la frase se transformó en identidad. Hoy circula merchandising con “La autoridad competente soy yo” y “Coco Parque Va” cuyo objetivo es recaudar fondos para mejorar el espacio.

El proyecto contempla una inversión aproximada de 700 mil dólares para adecuar el terreno, que actualmente requiere nivelación por su cercanía al mar.

T-shirts con las frases de la representante Vamvas que rápidamente se volvió viral en redes sociales.
T-shirts con las frases de la representante Vamvas que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Redes sociales

Entre las mejoras planificadas se incluyen:

Áreas de juegos para niños

Espacios habilitados para mascotas

Senderos para caminar

La visión es desarrollar un parque sencillo, accesible y en armonía con el paisaje, sin perder su esencia abierta frente al mar.

Así puedes llegar a Coco Parque

Antes de ir, toma en cuenta esto: no hay estacionamientos.

En Uber

- Solo escribe “Coco Parque” y llegarás directamente.

En bus

- Toma una ruta Panamá Viejo.

- Baja en la parada del Mini Super Fuente Dorada

- Camina hasta el final de la calle.

La vista que tiene a todos hablando

Quienes ya han ido coinciden en algo: la vista al mar es impresionante. Es ideal para fotos, relajarse o simplemente desconectarse.

Horario de Coco Parque

Todos los días

De 6:00 a 19:00 horas

Reglas que debes respetar

- Supervisar a los niños

- No usar sonido alto ni hacer eventos sin permiso

- Mascotas con correa

- No fumar

- Depositar la basura en su lugar

- No ingresar autos ni motos

Es importante destacar que la representante Vamvas ha sido muy elogiada por figuras políticas entre ellas la alcalde de San Miguelito, Irma Hernández, quien expresó: “El espacio público, es público”.

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