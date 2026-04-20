Junta Comunal de San Francisco recupera acceso a parque tras demolición de estructura irregular

Este lunes, la Junta Comunal de San Francisco ejecutó la demolición de maceteros, una garita y parte de la entrada de un edificio de apartamentos que obstruían el acceso al Coco Parque.

Según informó la representante del corregimiento, Serena Vamvas, se trataba del PH The Belvedere, que mantenía estructuras dentro de una servidumbre pública, hecho confirmado por el Departamento de Inspección y Agrimensura de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Panamá tras una inspección.

Vamvas explicó en sus redes sociales que el PH The Belvedere interpuso varios recursos para retrasar la demolición; sin embargo, esta se llevó a cabo luego de una resolución municipal que la autorizó.

De acuerdo con reportes de la Alcaldía y la Anati, la edificación ocupaba de forma irregular parte de la servidumbre, afectando el acceso al parque ubicado en Coco del Mar.

En febrero de este año, el Municipio y la Junta Comunal realizaron una audiencia pública para presentar el proyecto “Coco Parque”, orientado a mejorar los espacios recreativos del área, el cual fue aprobado por los residentes mediante votación.

“Estamos actuando conforme a la ley y ahora corresponde que la comunidad nos respalde”, expresó la representante sobre los próximos pasos para la recuperación del parque.