Las 5 noticias que debes leer hoy | 26 de abril

Moneda conmemorativa en Panamá: Casco Antiguo y Canal protagonizan nuevo diseño

La Alcaldía de Panamá presentó una nueva moneda conmemorativa que rinde homenaje a dos de los mayores símbolos del país: el Casco Antiguo y el Canal de Panamá.

La pieza busca destacar la riqueza histórica y cultural de la nación, reforzando el sentido de identidad y orgullo entre los ciudadanos a través de un diseño que conecta el pasado con el presente.

¿Quién es Cole Tomas Allen? El perfil del presunto atacante en cena con Trump

Las autoridades han identificado a Cole Tomas Allen como el presunto responsable del ataque ocurrido durante la cena de corresponsales en Washington.

Considerado un “lobo solitario”, el hombre está bajo investigación mientras se analizan sus motivaciones y posibles conexiones, en un caso que ha generado alarma internacional.

Orgullo panameño: Joselyne Edwards brilla con victoria en la UFC

La peleadora panameña Joselyne Edwards volvió a destacar en el escenario internacional tras lograr una importante victoria en la UFC.

Su desempeño no solo reafirma su crecimiento en las artes marciales mixtas, sino que también la posiciona como una de las representantes más sólidas de Panamá en el deporte de alto nivel.

Alias “Marlon”: el nombre clave detrás de atentados que sacuden Colombia

Alias “Marlon” ha sido señalado como uno de los principales responsables de recientes atentados en Colombia, según informes de seguridad.

Las autoridades lo consideran una figura clave dentro de estructuras criminales, por lo que su captura se ha convertido en una prioridad en medio del aumento de la violencia.

Rechazo global: líderes del mundo condenan ataque contra Donald Trump

El atentado contra el presidente Donald Trump provocó una ola de reacciones internacionales, con líderes de distintos países manifestando su rechazo a la violencia política.

Los mensajes de solidaridad y respaldo institucional reflejan la preocupación global ante este tipo de hechos que amenazan la estabilidad democrática.