Las 5 noticias que debes saber hoy de Panamá y el mundo | 21 de marzo

Panamá abre convocatoria a médicos extranjeros ante falta de especialistas

El Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) impulsan una estrategia para enfrentar el déficit de médicos especialistas en el país.

Como parte de esta medida, se permitirá la aplicación de profesionales extranjeros, con el objetivo de reforzar la atención en áreas críticas, reducir la mora quirúrgica y mejorar el acceso a los servicios de salud.

Confirman detención provisional de exrepresentante por peculado

Las autoridades judiciales confirmaron la detención provisional del exrepresentante de El Carate, en Las Tablas, investigado por presunto peculado doloso.

El caso involucra el manejo de más de 400 mil dólares en fondos públicos, en medio de las investigaciones relacionadas con la descentralización paralela. La medida se mantiene por riesgos procesales mientras avanzan las pesquisas.

Panamá sube al puesto 39 en el World Happiness Report 2026

Panamá se posicionó en el puesto 39 del World Happiness Report 2026, mejorando su ubicación respecto a años anteriores.

El informe evalúa factores como ingresos, apoyo social, libertad y percepción de corrupción, reflejando avances en la percepción de bienestar de la población.

Aumenta el tránsito de buques en el Canal de Panamá

El Canal de Panamá registra un incremento en el paso de buques, impulsado por cambios en el mercado energético global.

Las variaciones en las rutas marítimas, especialmente en el transporte de petróleo y gas, han favorecido el repunte, lo que representa un impulso para la economía del país.

Aston Villa gana terreno tras tropiezos de Liverpool y Chelsea

En el fútbol europeo, el Aston Villa aprovecha los recientes resultados negativos de Liverpool y Chelsea para posicionarse en la lucha por los puestos de Champions League.

La competencia se intensifica en la recta final de la temporada, con varios equipos disputando su clasificación a la máxima competición europea.