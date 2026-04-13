Las 5 noticias que marcan la tarde en Panamá y el mundo | 13 de abril

ACP mantiene recobros y aumenta tensión con sindicato

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) decidió mantener los recobros salariales a capitanes y oficiales tras un fallo de la Corte Suprema, lo que ha intensificado el conflicto con el sindicato UCOC.

Mientras la entidad argumenta que debe recuperar pagos realizados bajo una resolución declarada ilegal, los trabajadores sostienen que la Corte no ordenó dichos descuentos, prolongando una disputa laboral que se remonta a años anteriores.

Gobierno defiende base legal de operaciones en Cobre Panamá

El Ejecutivo aseguró que existen fundamentos legales para permitir ciertas actividades en Cobre Panamá, pese al fallo que declaró inconstitucional el contrato minero.

El ministro Julio Moltó explicó que no se trata de una reapertura formal, sino de acciones específicas como el manejo de material ya extraído, en medio de un debate que sigue dividiendo posturas entre lo legal, ambiental y económico.

Jubilados pueden exigir descuentos obligatorios en 2026

Los jubilados y pensionados en Panamá cuentan con múltiples beneficios establecidos por ley que incluyen descuentos en medicamentos, transporte, servicios médicos, restaurantes y hoteles.

Estas rebajas son obligatorias para los comercios, por lo que los adultos mayores tienen el derecho de exigir su aplicación como una medida para aliviar el impacto del costo de vida.

CSS desembolsa $1.2 millones pero admite fallas

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que ha pagado 1.2 millones de balboas en concepto de salarios atrasados a médicos internos y residentes, aunque reconoció deficiencias en el proceso administrativo.

Problemas como planillas tardías o incompletas han generado atrasos acumulados desde 2020, por lo que la institución inició una revisión para agilizar los pagos pendientes.

Macron respalda transición democrática en Venezuela

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, sostuvo un encuentro con la líder opositora María Corina Machado, en el que abordaron la situación política en Venezuela.

Durante la reunión, se reiteró la importancia de avanzar hacia una transición democrática, pacífica y respetuosa de la voluntad popular, reforzando el respaldo internacional a la oposición.



Meduca extiende suspensión de clases por lluvias en varias zonas

El Ministerio de Educación extendió la suspensión de clases para este 14 de abril en regiones afectadas por las lluvias, como medida preventiva ante los riesgos provocados por condiciones climáticas inestables.

La decisión responde a alertas del Sinaproc por posibles crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos y fuertes vientos, que ponen en peligro la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.