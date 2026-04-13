ACP mantiene recobros por fallo; UCOC insiste en que son ilegales

El pasado 8 de abril, la ACP informó la firma de una nueva convención colectiva con el gremio, con vigencia hasta 2033 e incrementos salariales progresivos en los próximos años.No obstante, el acuerdo no resuelve el conflicto relacionado con el recobro de salarios devengados, que continúa en el ámbito legal mediante amparos que aún están en proceso de revisión.El sindicato reiteró que ha solicitado en múltiples ocasiones que se suspenda la medida, al considerarla contraria a la legislación laboral y a los principios jurídicos vigentes.