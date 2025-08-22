Las terminales de autobuses en Panamá: las puertas olvidadas de las ciudades

Durante el siglo XIX, las conexiones con el interior se realizaban vía marítima y, posteriormente, hubo una infraestructura ferroviaria entre las ciudades de Panamá, Colón y algunos pueblos de Chiriquí. En el siglo XX, con la masificación del automóvil, los autobuses se convirtieron en el principal medio de transporte colectivo. Sin embargo, mientras las carreteras y autopistas fueron ampliándose con el paso de los años, las terminales de autobuses interurbanos —infraestructuras esenciales para la organización del transporte— quedaron rezagadas, sin una planificación coherente ni un modelo de gestión claro.