Lluvias en Veraguas: Sinaproc aclara estatus sobre las afectaciones en Mariato

El director general del <b><a href="/tag/-/meta/sinaproc-sistema-nacional-de-proteccion-civil">Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)</a></b>, <b>Omar Smith</b>, afirmó este domingo que las imágenes difundidas sobre los recientes eventos climáticos en el distrito de <b>Mariato, <a href="/tag/-/meta/provincia-de-veraguas">provincia de Veraguas</a></b>, resultan impactantes, pero las evaluaciones en terreno revelan que<b> los daños materiales son significativamente menores de lo que se percibe a primera vista</b>.<i>'Lo primero que hay que decir es que las imágenes impresionan, pero cuando entramos a Mariato y hacemos la evaluación de daños como tal, nos encontramos con escenarios donde fueron cuatro casas o menos de 10 casas afectadas. Es decir, el efecto daño es mucho menor',</i> explicó el funcionario.Smith aclaró que <b>estas observaciones no buscan minimizar la situación</b>, sino ofrecer una lectura técnica y responsable basada en las verificaciones de campo realizadas por los equipos de respuesta rápida de Sinaproc.<i>'Vuelvo y repito, no es que estemos minimizando la situación. Las imágenes impactan, pero los datos técnicos reflejan un nivel de afectación controlado. Lo importante es que seguimos haciendo las evaluaciones y manteniendo la vigilancia'</i>, subrayó.El director recordó que <b>Panamá está ingresando al periodo más activo de la temporada lluviosa</b>, que históricamente se extiende <b>desde finales de octubre hasta finales de noviembre</b>, cuando suelen registrarse los eventos más severos asociados a sistemas de baja presión y ondas tropicales.<i>'Apenas estamos a 10 de octubre y ya estamos recibiendo impactos. Históricamente, Panamá ha tenido los mayores eventos de siniestralidad después del 20 de octubre y hasta el 26 de noviembre. Esa es la estadística, y para eso nos estamos preparando'</i>, enfatizó Smith.En ese sentido, el funcionario reiteró que el mensaje de Sinaproc <b>no es de alarma, sino de preparación y vigilancia constante</b>, especialmente para las comunidades asentadas en zonas vulnerables a deslizamientos, inundaciones o crecidas de ríos.<i>'Este es un llamado a que estemos preparados, no a generar alarma. Estas actividades de monitoreo y prevención forman parte del proceso de preparación que mantenemos todos los años'</i>, señaló.Durante la inspección en el área de Mariato, los técnicos de Sinaproc notaron que varias de las viviendas afectadas estaban construidas sobre niveles más elevados, lo que refleja una <b>mayor conciencia comunitaria frente al riesgo climático</b>.<i>'Si usted ve en varias de las vistas, las casas ya estaban ubicadas a un nivel más alto, y eso nos dice que hay un nivel de preparación frente al riesgo'</i>, comentó Smith, destacando la importancia de fortalecer la educación y la cultura de prevención.El director de Sinaproc reiteró que la institución <b>mantendrá sus operativos de vigilancia meteorológica y respuesta rápida</b> en coordinación con la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa), el Sistema Nacional de Emergencias 911 y los comités comunitarios de gestión de riesgo.<i>'Seguiremos monitoreando de cerca el comportamiento del clima en las próximas semanas, reforzando la presencia en las provincias más expuestas y actualizando las alertas en caso necesario'</i>, concluyó.